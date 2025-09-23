Herida una septuagenaria tras salirse de la vía, volcar y quedar atrapada en su coche en Brazuelo

Una mujer de 70 años ha resultado herida tras sufrir un accidente de tráfico en la provincia de León.

Según informa el 112 Castilla y León, ha ocurrido en el kilómetro 337 de la carretera N-VI, en Brazuelo, sobre las 11:09 horas de este martes, 23 de septiembre, cuando la sala de operaciones ha recibido una llamada alertando de la salida de la vía de un turismo que ha terminado volcado en un pequeño desnivel fuera de la carretera.

Además, el alertante ha solicitado asistencia sanitaria para la conductora del coche, que, pese a que estaba consciente, quedó herida y atrapada en el vehículo a causa del vuelco.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado la Guardia Civil de Tráfico de León, los Bomberos del parque de Astorga de la Diputación provincial y un equipo médico del centro de salud de Astorga junto a una ambulancia de soporte vital básico y una UVI móvil.

Tras recibir una primera asistencia sanitaria en el lugar de los hechos, esta ha sido trasladada en la ambulancia al Complejo Asistencial de León.