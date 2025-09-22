Dos personas de avanzada edad heridas tras salirse de la vía y quedar su coche inclinado en la cuneta en León

Accidente de tráfico en Vegas del Condado, en León. Fotografía: Bomberos de León

Dos personas de avanzada edad, un varón y una mujer, han resultada heridas tras sufrir un accidente de tráfico en el municipio de Vegas del Condado, como han informado los Bomberos de León.

El suceso se ha producido a las 12:52 horas, en el kilómetro 8 de la CL-624, en Vegas del Condado cuando los alertantes avisaban de un turismo se había salido de la vía quedando inclinado en la cuneta.

Estos alertantes avisaban de que se precisaba asistencia para dos personas, heridas, pero que estaban conscientes.

El Servicio de Emergencias dio aviso a la Guardia Civil de Tráfico y a Sacyl, en un primer momento, y luego a los Bomberos de León, porque uno de los heridos no podía salir del vehículo, como ha informado el 112.