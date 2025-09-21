Herida una mujer de 73 años tras chocar su vehículo contra un quitamiedos en la AP-66

Una mujer de 73 años ha resultado herida tras sufrir un accidente de tráfico a primera hora de la tarde de este domingo. El turismo en el que viajaba chocó contra un quitamiedos de la AP-66.

El accidente se ha producido en la localidad leonesa de Sena de Luna, a la altura del kilómetro 91 y en sentido Portugal.

En el momento de dar el aviso a los servicios de emergencia la mujer se encontraba consciente, según han informado desde el 112 Castilla y León.

Hasta el lugar se han desplazado agentes de Tráfico y servicios sanitarios para atender a la víctima.