Frente Obrero despliega carteles contra Mañueco y Sánchez tras los fuegos en León: "Los pueblos pagamos sus negligencias"

El Frente Obrero, el partido político dirigido por el mediático Roberto Vaquero, ha desplegado este domingo en diferentes puntos de la provincia de León pancartas contra el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por su gestión de los terribles incendios que han asolado la Comunidad este verano.

En los carteles se pueden observar los rostros de Mañueco y Sánchez acompañados del lema: 'Los pueblos pagamos sus negligencias', culpando a los ejecutivos autonómico y central de las catastróficas consecuencias de unos fuegos que han arrasado más de 180.000 hectáreas en Castilla y León y han causado tres víctimas mortales en la Comunidad este verano.

"Desde León seguimos denunciando a los culpables de la catástrofe vivida en la provincia. La pésima gestión de la Junta de Castilla y León y del Gobierno central nos condena. Los pueblos pagamos sus negligencias", ha publicado el Frente Obrero en sus cuentas de las redes sociales, dejando claro su rechazo tanto a la gestión de Mañueco como a la de Sánchez de los fuegos.

Un partido en crecimiento

El Frente Obrero obtuvo 66.242 votos en las elecciones europeas de junio de 2024, sin lograr obtener eurodiputado, participó también en las elecciones catalanas de mayo de ese año, en las que obtuvo casi 10.000 votos, con un crecimiento notable con respecto a los sufragios obtenidos en Cataluña en las elecciones generales.

El partido se presentó por primera vez a las últimas generales del 23 de julio de 2023 obteniendo un total de 46.530 votos en toda España en su primera cita electoral y ha centrado gran parte de su argumentario durante los últimos meses en alertar sobre la "islamización" de España y los supuestos peligros de la inmigración masiva.

El partido se hizo conocido por sus escraches a dirigentes políticos de "izquierda postmoderna" como Pedro Sánchez, Irene Montero o Yolanda Díaz.

En un acto en Segovia, miembros del partido boicotearon un mitin del presidente del Gobierno recriminándole su cambio de posición con respecto al Sáhara, aceptando la propuesta marroquí de autonomía. "¿Cuánto te paga Marruecos?", le dijeron, mientras enarbolaban una bandera de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD).

Los manifestantes, además, llamaron "vendeobreros" e "hipócrita" al jefe del Ejecutivo. Una acción que se repitió dos días después en un mitin en Burgos, en el que de nuevo enarbolaron la bandera del Sáhara Occidental, siendo expulsados por miembros de seguridad.

Escraches a la "izquierda postmoderna"

El partido se creó en octubre de 2018 y se dio a conocer en el ámbito nacional cuando en marzo de 2020 boicoteó una conferencia del entonces vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, en la Universidad Complutense de Madrid.

Pancarta del Frente Obrero en el Puerto del Morredero, en la provincia de León

Los militantes del grupo tildaron a Iglesias de "peón al servicio de grandes empresas y bancos". Ese mismo mes, increparon también al líder de Más País, Íñigo Errejón, acusándole de haber "dejado a los obreros en la calle" y aseguraban que "los obreros votan a Vox por algo".

También han sido especialmente incisivos con la exministra de Igualdad, Irene Montero, ya que el grupo se opuso siempre de manera frontal a sus políticas.

En un acto de la anterior ministra en la ciudad de Murcia, un grupo de jóvenes de este movimiento obrero increparon a Montero y la acusaron, además de "vender a los obreros", de ser una "enchufada", pidiéndole que hablase de las "víctimas" del Ministerio de Igualdad.

El Frente Obrero se opone de forma frontal a la Ley Trans y ha llevado a cabo campañas de pegadas de carteles por todo el país contra esta ley con el lema "el sexo biológico existe, la miseria de los trabajadores también".

Feminismo e inmigración "masiva"

La formación se define como un movimiento soberanista y republicano, además de patriota revolucionario, y aboga por la salida de España de la Unión Europea (UE) y del euro para que el país recupere su soberanía económica, monetaria y energética.

Además, mantiene posiciones críticas con respecto a la inmigración masiva que, asegura, solo beneficia a los empresarios que buscan "mano de obra barata", y con las políticas LGTBI y lo que llaman la "ideología de género", ya que acusan al Gobierno de "tapar su abandono a la clase trabajadora" con esas medidas identitarias.

En lo territorial, apuestan por recuperar competencias como educación y sanidad para el Estado central y en materia económica abogan por la nacionalización de sectores estratégicos y por un incremento del intervencionismo del Estado en la economía.

También defienden a los autónomos y ponen el foco de sus políticas en la "defensa de los trabajadores de España", oponiéndose también a los nacionalismos periféricos y apostando por un "patriotismo obrero".