Apuñalan de madrugada a un joven de 26 años en Santa María del Páramo: ha sido trasladado al hospital

Imagen de la calle donde ha tenido lugar la agresión Google Maps

Un joven de 26 años ha resultado herido esta madrugada tras ser apuñalado en el abdomen en Santa María del Páramo (León).

Según informa el 112 Castilla y León, el suceso ha ocurrido en la Avenida del Esla sobre las 04:23 horas, cuando la sala de operaciones ha recibido una llamada alertando de lo ocurrido y solicitando asistencia para el herido en la agresión con arma blanca.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado la Guardia Civil de León y personal sanitario del centro de salud de Santa María del Páramo junto a una UVI móvil.

Nada más llegar, los servicios sanitarios han atendido al herido, que finalmente ha sido trasladado al hospital de León.