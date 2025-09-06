Dos detenidos tras intentar meter droga en la cárcel de León: un interno ocultó hachís en su cuerpo

La Guardia Civil ha detenido en los últimos días a dos personas por intentar meter droga en el Centro Penitenciario de Mansilla de las Mulas (León).

Según informa la Benemérita, la primera detención tuvo lugar el pasado martes, 2 de septiembre, cuando el Equipo de Policía Judicial de Armunia arrestó a un interno de la cárcel que, al regresar de un permiso penitenciario a finales del mes de agosto, despertó las sospechas de los funcionarios de que en el interior de su cuerpo podría haber alguna sustancia para meterla en la prisión.

Así, una vez solicitada la autorización judicial pertinente, trasladaron al hombre al Hospital de León, donde le localizaron varios envoltorios con seis trozos de hachís con un peso aproximado de 62 gramos.

Por ello, una vez dado de alta, se le trasladó nuevamente a la cárcel y se procedió a su detención.

Además, al día siguiente, la Guardia Civil detuvo a una joven de 26 años al intentar introducir tres bellotas de hachís con un peso aproximado de 70 gramos en el mismo centro penitenciario.

Durante un dispositivo destinado a la identificación y registro selectivo de las personas que realizan visitas a internos, los funcionarios de prisiones observaron a esta mujer, que ocultaba entre la ropa la droga, ahora decomisada, que fue entregada de forma voluntaria.

Por todo ello, efectivos de la Unidad de Seguridad del Centro Penitenciario de la Guardia Civil procedieron a su detención y a su posterior traslado a las dependencias de la Guardia Civil de Mansilla de las Mulas (León), para continuar con el atestado.

Cabe destacar que según informa la Benemérita, en las dos actuaciones, las diligencias instruidas, los detenidos, a los que se les atribuye un presunto delito contra la Salud Pública por tráfico de drogas, y las sustancias intervenidas fueron puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de los de León.