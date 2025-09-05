Maíllo (IU) visita León tras los incendios y pide la dimisión de Mañueco: “Son fruto de su nefasta gestión”

El coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, ha visitado la provincia de León para conocer de primera mano los efectos de los incendios forestales registrados este verano.

Acompañado por Juan Gascón, candidato de IU a la Presidencia de la Junta, Maíllo ha recorrido varias zonas afectadas, entre ellas Las Médulas, Patrimonio de la Humanidad, y donde ha denunciado la “falta de vigilancia, de medios y de planificación” en la gestión de la Junta de Castilla y León.

“El PP no está a la altura. Ha demostrado abandonar estas tierras sin diligencia ni competencia”, ha apuntado Maíllo, quien acusó al presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, de ser “responsable directo de una política que ha dejado al medio rural en el abandono”.

En este sentido, defendió que “la mejor prevención se hace en invierno” y que los incendios no son fruto de la casualidad, sino de “la nefasta gestión del PP”.

Los incendios en León no son casualidad: son fruto de la nefasta gestión de Mañueco y del PP, que agrava el abandono del mundo rural. Faltan medios, prevención y planificación.@MailloAntonio visita León y El Bierzo pic.twitter.com/QeYpVCWWZ5 — IU Castilla y León🔻 (@iucyl) September 5, 2025

“Hay que echar a Mañueco por una cuestión de supervivencia. Merecemos un gobierno que cuide su entorno y cuide a su pueblo. IU quiere situar en el centro político el cuidado de lo rural”, añadió el coordinador federal.

"Cada incendio evidencia lo mismo: la incompetencia de Mañueco. No son solo montes quemados, hablamos de pueblos heridos y de gente que se siente sola. Desde IU proponemos invertir el 1% del PIB en prevención y empleo forestal. La gente merece un gobierno que no llegue tarde", escribió también en su cuenta de X.

Por su parte, Juan Gascón agradeció el trabajo de los profesionales que lucharon contra las llamas, pero insistió en que la Junta debe “poner cartas en el asunto”. “Hemos pedido la dimisión del consejero Jesús Julio Carnero y de Juan Carlos Suárez-Quiñones. Han demostrado que solo han pensado en lo económico, no en lo social”, declaró.

“IU puede ser la voz de quienes no la han tenido durante estos incendios”, subrayó Gascón, que se comprometió a reforzar la defensa del medio rural en la próxima campaña electoral.