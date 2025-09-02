Vox acusa al PP de usar la expulsión de su portavoz en Ponferrada como "treta" para modificar el presupuesto

Vox Ponferrada ha tachado este martes de "treta del PP" la expulsión este lunes del pleno del Ayuntamiento de la portavoz de esta formación, Patricia González, tras llamar "sinvergüenzas" a los concejales del equipo de gobierno por "derrochar" el dinero de los ponferradinos y dejar sin fondos el proyecto de la soledad no deseada.

González ha considerado que al alcalde popular, Marco Morala, le "salió bien la jugada" dado que con su expulsión, y su voto de calidad, consiguió sacar adelante ese punto del pleno para modificar el presupuesto, que está prorrogado, y "dejar a cero el proyecto de la soledad no deseada que es ”muy necesario".

La portavoz de Vox ha insistido en que los concejales del equipo de Gobierno son unos "sinvergüenzas" y derrochan el dinero en "fiestas y comilonas". "Mis palabras fueron que cualquier persona que no respeta a la gente mayor es un sinvergüenza, y he vivido como me expulsan de un pleno por ello, es una auténtica tontería", ha afirmado.

Además, ha recordado que tanto ella como su compañero han recibido insultos "más graves" y nunca se ha expulsado a nadie. "Hemos recibido lindezas como que somos unos fascistas, incitadores al odio, demagogos… y más faltas de respeto. Incluso el PP me ha llegado a decir, de forma totalmente machista, que me hacían los discursos porque yo no era capaz", ha afirmado.

González ha remarcado su postura y ha defendido que "en una sociedad civilizada los niños y los mayores no se tocan". "El PP y Coalición por el Bierzo no han respetado eso. Además de traidores y estafadores, no tienen un ápice de humanidad, y es una pena porque un político que no tiene humanidad ni empatía se convierte en un psicópata", ha señalado.

La portavoz de Vox también ha afirmado que "con delincuentes no queremos gobernar" y que ellos están para defender "los intereses de los ponferradinos, su futuro y una ciudad mejor". "A ellos solo les importa llenarse los bolsillos, el pan y el circo", ha afirmado.

Por último, ha desvelado que la formación está estudiando si toma alguna medida después de esta expulsión y que "no descarta ninguna opción".