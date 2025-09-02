La Universidad de León dispara su número de estudiantes extranjeros en un 80%: "Aquí se viven experiencias irrepetibles"

Acto de bienvenida a los estudiantes internacionales en la Universidad de León ULE

Cada vez son más los estudiantes extranjeros los que optan por cursar sus grados o másteres en la Universidad de León (ULE). Prueba de ello es que ha aumentado en un 80% los alumnos de otros países que llegan hasta esta institución en la que se viven "experiencias irrepetibles".

Así lo ha destacado la rectora de la ULE, Nuria González, durante la 'Welcome Week', donde ha dado la bienvenida a 300 estudiantes internacionales de distintos programas de movilidad y becas se incorporan este curso a un entorno universitario "que año tras año apuesta con más fuerza por abrir sus puertas al mundo".

En este sentido, el objetivo es "fortalecer la internacionalización como eje de la labor académica". González ha estado acompañada por el equipo de la Oficina de Relaciones Internacionales y el vicerrector de Internacionalización y Compromiso Global, José Alberto Benítez Andrades.

La rectora ha invitado a los estudiantes a disfrutar y aprovechar al máximo la experiencia, además de darles las gracias por escoger la ULE. "Aquí vais a encontrar no solo un lugar para aprender y crecer académicamente, sino también para vivir experiencias irrepetibles", ha resaltado.

En este sentido, les ha desvelado que quieren que aprovechen "cada oportunidad" que les ofrecen, pero también que se sientan "desde el primer momento parte de nuestra comunidad universitaria".

En los últimos tiempos, los estudiantes de distintos programas de movilidad se han mantenido estables en la ULE, pero se ha experimentado un aumento importante del número de alumnos extranjeros que deciden cursar sus estudios completos de grado o máster en León.

De esta forma, durante el curso 2024/2025 se alcanzaron los 175, frente a los 95 del año anterior. Un aumento que, según el vicerrector de Internacionalización, muestra la "confianza en la calidad académica y en el entorno que ofrece la ULE para atraer estudiantes y talento extranjero".

Aquí se enmarcan, precisamente, las 'Becas Talent', un programa de financiación interna que está diseñado para atraer a talento internacional que quiera realizar estudios completos en León.

"Se trata de estudiantes que vienen a cursar grado, máster o doctorado íntegramente en León, contribuyendo de manera directa a la internacionalización de nuestra universidad y al enriquecimiento del campus, no solo desde el punto de vista académico, sino también social y cultural", ha subrayado.

Durante este semestre, la ULE ha dado la bienvenida a 266 estudiantes internacionales, de los que 156 eran mujeres y 110 hombres, adheridos a los programas Amicus y Erasmus +. De ellos, 60 proceden de Italia y 58 de México, los países que lideran el ranking.

Es la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales la que más atrae, con un total de 112 alumnos extranjeros, siendo esto un 45% de las movilidades de la institución académica, al contar con un itinerario más amplio de las asignaturas que se imparten en inglés.

Le siguen Filosofía y Letras (45) y la Escuela de Ingeniería Industrial, Informática y Aeroespacial (20). No obstante, el vicerrector ha precisado que se trabaja para aumentar los itinerarios en inglés en las distintas escuelas y facultades para que así facilitar la llegada de estudiantes extranjeros.

A los 266, se le suman los estudiantes de los programas Talent, con 11 alumnos de máster y dos de grado, que han llegado de lugares como Colombia, República Dominicana o Cuba, además de 22 estudiantes del programa SICUE, que permite la movilidad entre universidades españolas.

Los datos, según ha destacado Benítez Andrades, reflejan la "diversidad y la creciente presencia de estudiantes extranjeros en la ULE", lo que consolida a la institución como un "referente de internacionalización y un espacio abierto al mundo".