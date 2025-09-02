Le propone un reto sexual a un menor de 17 años a cambio de dinero y lo encierra en su casa al no querer hacerlo

La Policía Nacional de San Andrés del Rabanedo ha detenido a un hombre como presunto autor de un delito de corrupción de menores y agresión sexual, a raíz de unos hechos que tuvieron lugar el 11 de agosto en la localidad.

Ese día, el arrestado entabló conversación en la terraza de un bar con un menor de 17 años en situación de vulnerabilidad. Durante el encuentro, pese a conocer la edad de la víctima, el detenido continuó interactuando y lo invitó a consumir bebidas en el establecimiento.

Según las investigaciones, el detenido intentó ganarse la confianza del menor hablando de temas de su interés, como música o motocicletas, llegando a mostrarle la suya propia. También le mencionó la posesión de armas ilegales, lo que despertó la curiosidad del joven.

Posteriormente, lo invitó a ir a su casa. Una propuesta que fue rechazada. Ante la negativa, el detenido le planteó un reto sexual. Le ofrecía dinero al menor en función de su resistencia a la excitación, insistiendo hasta convencerlo de acompañarlo a su casa.

En el lugar, le explicó la propuesta y le ofreció 40 euros si lograba superarla y 20 si no lo conseguía. La víctima manifestó su negativa, pidiéndole que cesara cualquier contacto físico. Sin embargo, el detenido cerró la puerta con llave y no hizo caso.

Finalmente, el joven consiguió zafarse y abandonó el domicilio. Días después, recibió varios mensajes del arrestado, en los que le preguntaba si estaba tranquilo, si estaba bien y si podían volver a verse.

Una vez identificado, los agentes procedieron a su localización y detención como presunto autor de los delitos de agresión sexual y corrupción a menores. Tras su puesta a disposición del Juzgado de Guardia, se decretó su ingreso en prisión preventiva.