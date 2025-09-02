Luto por la muerte de Antonio T. Reguera, el "gran divulgador" de la Casa Botines de León

Antonio T. Reguera en el Museo Casa Botines Gaudí con su libro ‘Botines. Un solar, un pleito y una casa’. Casa Botines

La Casa Botines, en León, es una de las tres únicas obras arquitectónicas de Antonio Gaudí fuera de Cataluña. Un edificio modernista declarado Monumento Histórico de Interés Cultural y de gran valor patrimonial. De todos sus secretos era conocedor el doctor Antonio T. Reguera, quien tristemente ha fallecido.

Así lo han dado a conocer este martes, 2 de septiembre, en un comunicado conjunto, el Museo Casa Botines y Fundos. Catedrático de Geografía Humana por la Universidad de León (ULE), Reguera ha dedicado parte de su trayectoria a desgranar la historia y antecedentes históricos a esta obra de Gaudí.

En 2023 publicó, junto a la ULE, el libro Botines. Un solar, un pleito y una casa, donde "desgranaba con brillantez y exactitud los antecedentes históricos y familiares de la Casa Botines y de su construcción".

El catedrático de la ULE fue también un "gran divulgador" de la historia de la Casa Botines, además de un visitante asiduo del museo que allí se aposenta en la actualidad.

Es en este emblemático edificio donde también tuvo la oportunidad su libro y llegó a colaborar con el museo gracias a su revista, DRAGÓN, en diciembre de 2024.

"Su generosidad y filantropía se plasmó también en la donación al Archivo Histórico Fundos de un conjunto importante de documentos originales relativos a la historia de la Casa Botines", explican en última instancia en su escrito sendas entidades.