Cinco heridos tras un accidente entre un camión con remolque y tres turismos, uno averiado, en Villagatón

Cinco personas han resultado heridas tras una colisión entre un camión con remolque y tres turismos, uno de ellos averiado, en el kilómetro 354 de la A-6, sentido Madrid, en Villagatón (León), como ha informado el Servicio de Emergencias 112.

El suceso se ha producido a las 12:11 horas de esta mañana de martes, 2 de septiembre, y el 112 ha dado aviso del accidente a la Guardia Civil de Tráfico de León, a Emergencias Sanitarias-Sacyl, desde el que se ha enviado una unidad medicalizada de emergencias (UME) y una ambulancia de soporte vital básico para atender a los heridos.

En el lugar, el personal sanitario de Sacyl ha atendido a cinco personas heridas, entre las que hay un varón de 68 años y una mujer de 77, que fueron trasladados en UME al Hospital de El Bierzo, a dos mujeres, de 57 y 60 años, y a un varón de 45 que han sido trasladados en ambulancia de soporte vital básico también al Hospital El Bierzo.