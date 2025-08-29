El pirómano de El Bierzo: un joven de 20 años que fue pillado in fraganti solo 20 minutos después de provocarlo

20 años. Solo 20 años tiene el pirómano de El Bierzo que provocó que todo un pueblo de casi 400 habitantes fuera desalojado. Poco le duró la alegría, apenas 20 minutos después fue detenido por la Guardia Civil.

Un agente medioambiental llamó a las fuerzas del orden para informar que había visto a un individuo que salía de la zona del fuego. No se confundía.

Apenas había pasado media tarde de este jueves 28 de agosto cuando las llamas comenzaron a devorar el monte cercano a Berlanga del Bierzo. El sol todavía estaba presente cuando, según los agentes medioambientales, ese joven de 20 años fue visto saliendo de la zona donde el fuego acababa de prender.

Veinte minutos después, el bosque ardía, el humo envolvía la localidad y 400 vecinos eran evacuados. Desconcierto, dudas y lágrimas entre los habitantes de este pueblo de la comarca de El Bierzo.

El presunto autor, que trató de huir al ser interceptado por la Guardia Civil, no pudo escapar ya que la zona estaba casi entre llamas.

Fue detenido por un pelotón de la Agrupación de Reserva y Seguridad desplazado desde Zaragoza, en apoyo a la Comandancia de León ante la ola de incendios que asola la provincia.

Su descripción coincidía plenamente con la facilitada por los agentes medioambientales: un muchacho que se alejaba a pie del epicentro de la devastación.

Pese a su juventud, no parece que fuera inexperto, según los datos facilitados, el incendio fue intencionado con "varios puntos de inicio a lo largo de la carretera en las proximidades de Berlanga del Bierzo".

En la imagen ofrecida por la Guardia Civil se le puede ver aún con las manos manchadas de ceniza, algo que contrasta con sus zapatillas deportivas blancas de la marca Nike. Unos pantalones beige con varios bolsillos, quizás para poder meter más cosas en ellos, y una sudadera negra y roja.

El arrestado fue trasladado ayer por la tarde al puesto de la Guardia Civil más cercano para la toma de declaración, además de poner posteriormente las diligencias y el detenido a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Ponferrada (León), y Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo del Área de Ponferrada.

Un joven, de veinte años recién cumplidos, sobre el que pesa ahora la sospecha de haber encendido deliberadamente el fuego berciano. En su caso, la Guardia Civil lo deja claro, no se habla de descuido ni de accidente: “un incendio forestal intencionado al existir voluntad y premeditación”.

Video de Guardia Civil del desalojo de Berlanga

Más allá de los datos básicos, como es su juventud, su intento fallido de fuga, y su cercanía al lugar del inicio, aún no se conocen sus motivaciones. Ahora se enfrenta a unos hechos que son castigados con las penas de prisión de uno a cinco años y multa de doce a dieciocho meses.

El Código Penal es tajante en estos casos. Prender fuego a montes o masas forestales conlleva penas de uno a cinco años de prisión (art. 352), que pueden elevarse hasta seis años si el incendio reviste especial gravedad (art. 353).

Dado que en este incendio hubo riesgo directo para la población y necesidad de evacuaciones, las autoridades judiciales tendrán que valorar la aplicación del agravante.

El alcance del incendio

El incendio fue declarado de nivel 2 del Índice de Gravedad Potencial (IGR), lo que significa que la vida de la población estuvo directamente amenazada.

En el lugar comenzaron trabajando diecisiete medios de extinción, entre cuadrillas terrestres, equipos helitransportados y medios aéreos que intentan frenar el avance de las llamas.

La Guardia Civil procedió a la evacuación de 400 personas de la localidad. También se procedió al corte preventivo de la carretera LE-716 entre los PK 4 y el Pk 5 tm al objeto de que puedan realizar las tareas de extinción del incendio.

Berlanga del Bierzo se convirtió en pocas horas en un escenario de emergencia, donde los vecinos tuvieron que abandonar sus casas mientras helicópteros y brigadas trataban de evitar que el fuego consumiera más de lo que ya había arrebatado.

En el vídeo suministrado por la Guardia Civil se puede escuchar la tensión del momento. “Esta población tiene que ser evacuada, diríjanse al pabellón de Fabero”, se repetía una y otra vez el mensaje desde el altavoz de la Benemérita, mientras los helicópteros ya comenzaban a sobrevolar la zona.

Un incendio que llega pocas horas antes de que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, tenga que dar explicaciones en sede parlamentaria, las Cortes, sobre su gestión en los incendios y donde la zona de El Bierzo ha sido una de las más perjudicadas.

Se da la casualidad de que este municipio fue noticia el pasado lunes, cuando se convirtió en la cuarta localidad de la comarca en aprobar una moción por la autonomía de la Región Leonesa, después de Torre del Bierzo, Fabero y Toral de los Vados.

La Unión del Pueblo Leonés (UPL) se felicitó por la aprobación de la moción por la autonomía leonesista en la localidad y ha asegurado que "viene a reafirmar el compromiso de la comarca del Bierzo con la petición necesaria de un autogobierno para la Región Leonesa.