Los 21 días de lucha en Fasgar contra un fuego imposible de controlar: "Nunca jamás hubo en España un incendio así"

Imagen de la localidad de Fasgar cubierta por el humo (Foto: Peio García - Ical) y, en el círculo, el alcalde pedáneo, Félix García Rubio

Son las 17:24 horas del 8 de agosto de 2025. En el sistema de información de incendios forestales de la Junta de Castilla y León se declara un fuego en Fasgar, una pequeña localidad pedánea de Murias de Paredes (León). Nadie en la Comunidad era consciente todavía de todo lo que vendría las próximas semanas.

Un total de 20 días después, en este pueblecito en el que apenas viven tres personas durante el invierno siguen luchando contra el fuego. Es ya uno de los incendios con nivel de riesgo activo más duraderos en la historia de Castilla y León. "Nunca jamás hubo un incendio de esta proporción de días", asegura con rotundidad el alcalde pedáneo y también trabajador forestal, Félix García Rubio, a este periódico.

Al día siguiente de declararse el fuego, el servicio de Medio Ambiente de la Junta activó el nivel 1 del Índice de Gravedad Potencial (IGR). Ya el 14 de agosto se alcanzó el nivel 2. Y así permanece desde entonces. En total, son 20 días con nivel de alerta declarada y 21 sin ser controlado. Casi tres semanas en los que ha habido un nivel de alerta de riesgo para población o bienes no forestales activo.

Fasgar (León) lleva ya casi tres semanas consecutivas luchando contra un incendio forestal de gravedad Peio García Ical

Por ponerlo en contexto, el incendio forestal de 2022 en Losacio (Zamora), en la Sierra de la Culebra, tuvo entre el 17 de julio y el 3 de agosto un nivel de riesgo declarado, es decir, durante 18 días. No por extensión, pero sí por duración y desgaste, las llamas están castigando como nunca con dureza a esta zona limítrofe con El Bierzo.

Además, el regidor y conductor de autobomba desde hace 25 años advierte de que el valor ecológico de lo que se ha quemado en esta zona es "incalculable". "No tiene ni comparación con el (incendio) de Picos de Europa. Se ha quemado más valor aquí", lamenta.

Para García Rubio, "hubo varias negligencias" durante los primeros días. "Hay que llamarlo así, como es. Falta de medios y de relevos a las cuadrillas", recalca. Es más, hasta garantiza que durante los tres primeros días el incendio "era pequeño, para lo que nosotros estamos acostumbrados a manejar", llegando al punto de asegurar que era "controlable" y de hecho lo estuvo.

"A partir del quinto día se desató el infierno. Se pasó a una zona que tenía que estar vigilada. La gente que tenía que estar allí no estaba, no sé por qué motivo. Cogió otra ladera y se desparramó hacia la zona de Colinas", denuncia el alcalde pedáneo.

El humo cubre la localidad de Fasgar desde hace 20 días Peio García Ical

Aunque reconoce que lo que es en la zona de Fasgar el riesgo ya es mínimo, pues "se ha quemado todo" y ahora el frente incontrolable se encuentra en el área de Tremor, García Rubio relata que entre su localidad, Vegapujín, Posada de Valdeón y Montrondo se han quemado "unas 700 hectáreas de abedular, el más grande al sur de Europa desde Suecia".

"Se ha quemado entero, con lo que ello conlleva. Aquí tenemos urogallo todavía, lo poco que queda, osos, lobo, perdiz pardilla. Un montón de especies en peligro de extinción y se les ha quemado el hábitat completo. No sé las ayudas que nos van a dar, que creo que nada, pero esto es impagable", insiste.

El incendio de Fasgar es ya uno de los más duraderos con nivel de gravedad en la historia de Castilla y León Peio García Ical

Desde el inicio de las llamas, los vecinos de Fasgar han sido desalojados en dos ocasiones. La última vez, el pasado domingo 24 de agosto. Ahora, este pasado miércoles, día 27, han podido volver a sus casas, aunque en régimen de confinamiento urbano.

"El primer día era necesario. Quedamos medios de extinción aquí en el pueblo y se mandó retirarlos todos y que el pueblo quedara a su suerte, si se quemaba entero pues no pasaba nada", denuncia.

A pesar de todo, no han tenido que lamentar daños materiales y las cerca de 400 vacas que tienen dos de los ganaderos del pueblo también permanecen sanas y salvas. "Todos los años hacemos una serie de trabajos alrededor de la localidad para tenerla un poco defendida. Las llamas quedaron a 50 metros", recuerda.

Columnas de humo sobre Fasgar (León) Peio García Ical

Sin embargo, el alcalde pedáneo resalta que sí que hubo un día en el que el pueblo corrió "mucho peligro" como consecuencia de un fuego convectivo "muy potente" que venía en dirección a Fasgar.

A estas alturas, García Rubio se pregunta cómo van a gestionar la situación una vez termine todo. "En invierno quedamos tres personas y no sabemos cómo vamos a afrontar todo esto", asegura. Ver todo su alrededor le supone una sensación similar a que te "amputaran un brazo y las dos piernas".

"Quedas vivo, pero todo lo de alrededor, todo lo que tú veías y conocías, está quemado", manifiesta. Aunque desalojado todavía, en Fasgar permanecen alrededor de unas 20 personas que tres semanas después ven como las llamas siguen arrasando todo a su paso.

Aunque fuera de peligro la localidad, pues el frente ha ido avanzando mientras saltaba de un valle a otro, García Rubio desea el día que llegue el fin de esta pesadilla. Son ya 21 días luchando contra las llamas con el consiguiente desgaste mental y físico. "No creo que haya habido ningún incendio en España como este, nunca", zanja.

Por suerte, a mediodía de este miércoles se ha comenzado a registrar una evolución "positiva" en el incendio de Fasgar. La bajada de temperaturas, el crecimiento de la humedad y la posibilidad de precipitaciones han permitido recuperar el optimismo en el control de las llamas.

Un contexto que hizo que durante la tarde de ayer se diese luz verde al realojo de 150 personas como consecuencia de este incendio. En concreto, pudieron volver a sus casas no solo los vecinos de Fasgar, sino también los de Vegapujín, Posada de Omañana, Torrecillo y Barrio de la Puente.