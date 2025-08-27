Los dos militares que sufrieron un grave accidente en Ourense son de León: "Iban a Benavente a ayudar en los incendios"

Imagen de efectivos del Ejército de Tierra y de la UME en los incendios que asolan al noroeste español @EjercitoTierra X (antes Twitter)

Dos militares del grupo de Artillería del Ejército del Tierra en León han resultado heridos este pasado martes tras sufrir un accidente en Trasmiras (Ourense) cuando se dirigían a prestar labores de apoyo en Benavente (Zamora) por los incendios forestales. Además, uno de ellos se encuentra "muy grave" y tiene que ser operado, según ha reconocido la ministra de Defensa, Margarita Robles.

En este sentido, la ministra ha querido transmitir su "preocupación" por estos hechos y ha resaltado que este es "el compromiso de nuestras fuerzas armadas, poniendo en riesgo su vida".

Según la información difundida por el servicio del 112 de Galicia, el siniestro se produjo en el kilómetro 183 de la A-52 sobre las 11:20 horas. Es en este punto donde se produjo una colisión por alcance entre el vehículo militar y un camión de ganado, cayendo el primero de ellos por un terraplén a consecuencia del choque.

Se dio entonces aviso al Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia, a los Bomberos de Xinzo de Limia y a la Guardia Civil de Tráfico de Ourense.

Ya en el lugar, los servicios de emergencias informaron que ninguno de los implicados había quedado atrapado, pero sí heridos los dos ocupantes del camión militar.

Mientras uno de los militares de León fue evacuado en helicóptero medicalizado con base en Ourense, el otro fue trasladado en ambulancia hasta un centro sanitario.

Como consecuencia del accidente, fue necesario el corte del carril derecho de la A-52 en sentido Benavente hasta la retirada de los vehículos accidentados.