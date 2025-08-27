Interrumpida la circulación del tren en la línea Monforte-Ponferrada por el incendio de A Pobra do Brollón (Lugo)

Un tren de Renfe en la estación de Ponferrada. Wikipedia

El incendio de A Pobra do Brollón, en la provincia de Lugo, mantiene este miércoles interrumpida la circulación entre Monforte de Lemos y San Clodio-Quiroga, de la línea Monforte de Lemos-Ponferrada.

Tal y como ha informado el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias a través de su perfil en la red social X, "continúa interrumpida la circulación en la línea Monforte de Lemos-Ponferrada, debido a la presencia de un incendio próximo a la vía, activo desde el pasado martes y aún no controlado”.

Al tiempo ha señalado que “existe un plan de transporte alternativo por carretera para los usuarios afectados”.

Galicia y Castilla y León continúan sufriendo una oleada imparable de incendios que están afectando a miles de hectáreas a lo largo y ancho de cada Comunidad.