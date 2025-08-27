Ayuda valenciana para combatir las llamas en León: 46 bomberos forestales se suman a la lucha contra los incendios

Los incendios forestales no cesan en la provincia de León, que ya ha visto miles de hectáreas reducidas a ceniza. La situación continúa sin ser favorable. Este martes permanecían 17 localidades evacuadas y 1.212 personas confinadas.

Los refuerzos son más necesarios que nunca. Y este mismo miércoles salía desde Chiva hacia la provincia de León el cuarto operativo movilizado por la Consejería de Emergencias de la comunidad valenciana.

En total, ya son 46 los efectivos del servicio de bomberos forestales de la Generalitat Valenciana los que se han desplazado a la Comunidad para luchar contra los incendios forestales que están dejando paisajes desoladores en esta provincia.

Un segundo convoy se ha movilizado desde Alicante con ocho efectivos más. Y es que todos los medios son más necesarios que nunca porque es vital extinguir las llamas lo más rápido posible para que Castilla y León -y sus vecinos- puedan recuperar la normalidad cuanto antes.

Este martes el incendio de Anllares y Colinas estaban descontrolados por el cambio de viento, lo que ha llevado a nuevos desalojos y también a continuas reproducciones que dificultan las labores de extinción.

Las brigadas forestales que se suman a la lucha contra los incendios en León @GVAbforestals

Precisamente, este mismo miércoles los Reyes Felipe VI y Letizia se encuentran visitando las zonas afectadas por los incendios tanto en las provincias de León como en Zamora.

En el caso de León, visitarán la zona de Las Médulas; concretamente Carucedo, uno de los municipios más afectados por las llamas de Yeres.