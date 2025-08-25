Berlanga se convierte en el cuarto municipio del Bierzo en aprobar una moción por la autonomía leonesa

El municipio berciano de Berlanga del Bierzo se ha convertido este lunes en la cuarta localidad de la comarca en aprobar una moción por la autonomía de la Región Leonesa, después de Torre del Bierzo, Fabero y Toral de los Vados.

La Unión del Pueblo Leonés (UPL) se ha felicitado por la aprobación de la moción por la autonomía leonesista en la localidad y ha asegurado que "viene a reafirmar el compromiso de la comarca del Bierzo con la petición necesaria de un autogobierno para la Región Leonesa".

"UPL quiere mostrar de forma explícita su agradecimiento a los cinco concejales del PSOE y a los dos de Coalición por El Bierzo que han aprobado la moción leonesista", ha añadido la formación, que ha asegurado que la comarca "sería más fuerte dentro de una autonomía leonesa".

"Lo cierto es que la catástrofe medioambiental generada por los graves incendios sufridos en toda la Región Leonesa y, en este caso, en la comarca del Bierzo son, tal y como refrendó el regidor de Berlanga del Bierzo, un ejemplo más de la desidia y abandono de la Junta, por lo que es necesario reclamar la autonomía de la Región Leonesa", ha zanjado la formación.