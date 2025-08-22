Investigan a un hombre de 57 años por provocar un incendio forestal en León: estaba haciendo labores agrícolas

La Guardia Civil ha abierto diligencias contra un varón de 57 años, vecino de Valduvieco, por su presunta implicación en un incendio forestal ocurrido en esta localidad del municipio leonés de Gradefes. El fuego se inició el pasado 16 de agosto durante unas labores agrícolas en una finca particular.

Según la investigación, el hombre utilizaba una cosechadora a menos de 400 metros de una masa forestal, en plena época de peligro alto de incendios. La Guardia Civil sostiene que actuaba "sin tener los medios suficientes y obligatorios en caso de algún conato".

Esta imprudencia habría sido la causa del incendio, que quedó controlado y sofocado al día siguiente de su inicio.

El fuego afectó a unas 2 hectáreas de monte bajo y cultivo. En la extinción participaron agentes medioambientales de la Junta de Castilla y León, que trabajaron con dos autobombas para frenar las llamas.

La investigación ha sido llevada a cabo por el Equipo del Seprona de la Comandancia de León en coordinación con los agentes medioambientales. Las diligencias, junto al investigado, serán puestas a disposición del Juzgado de Guardia de León y de la Fiscalía de Medio Ambiente.