La activación en la zona Este del incendio de Anllares del Sil propicia la evacuación de Anllarinos

Una activación del fuego en la zona Este del incendio de Anllares del Sil (León), en una zona próxima a Anllarinos, ha propiciado la evacuación de los vecinos del municipio, según ha informado el servicio de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León.

El incendio, por el momento, se mantiene en nivel 2 del Índice de Gravedad Potencial (IGR) y fuentes de la Consejería aseguran que "gran parte" del perímetro está sufriendo reproducciones frecuentes aunque, no obstante, se "están controlando".

En total, se ha evacuado a cinco vecinos en Anllarinos y se suman a un total de 1.523 habitantes de 26 localidades distintas desalojados en la provincia de León, según ha informado la Subdelegación del Gobierno en esta provincia.

En cuanto a las carreteras de la provincia, se mantienen en nivel rojo la LE-4212, entre los kilómetros 12,5 y 21, entre Cariseda y Chano, la LE-5228, entre los kilómetros 5,6 y 15, entre Salas de Barrios y Bouzas, y la LE-7311, entre los kilómetros 10 y 25, entre Nogar y Castrillo de Cabrera.

Igualmente, se ha cerrado al tráfico para el paso de maquinaria la N-621, desde el kilómetro 115 en Portilla de la Reina hasta el kilómetro 122 en Vejo (Cantabria), en sentido creciente, y como consecuencia igualmente del humo y polvo intenso.

De la misma forma, se ha solicitado a toda la ciudadanía que no se acerque a ninguna zona de operaciones de extinción en ninguno de los incendios, dado que se pueden llevar a cabo labores de desbroce y adecuación perimetral de las poblaciones.

Respecto a otros incendios de la provincia de León, en Yeres (IGR 1) el perímetro se mantiene frío y sin reproducciones en los últimos tres días. En Llamas de Cabrera (IGR 2) permanece estable, sin incremento y con reproducciones en la zona Noreste, en Compludo, que están siendo controladas.

En Fasgar (IGR 2) y Colinas (IGR 2) la zona de Senra está sujeta y estable, mientras que en las proximidades de Fasgar hay varios focos dentro de abedular. En el fondo del Valle de Fasgar hay una pequeña lengua de fuego descendente, pero confinada.

En la zona sur existe un foco activo próximo a la divisoria con el Valle de Salentinos. No obstante, en todos los casos están actuando con medios terrestres dada la presencia de humo confinado en el lugar que no facilita la actuación de los aéreos.

Por Colinas la situación se mantiene estable entre la carretera de Igueña a Colinas y el arroyo de Igueña. La parte norte está más activa y con previsión de control sobre roquedo.

En Gestoso (IGR 2) el perímetro está estable sin incremento de superficie quemada. Se están realizando labores de liquidación y vigilancia. Barniedo de la Reina (IGR 2) mantiene un perímetro estabilizado, pero con numerosas reproducciones en la parte sur, donde se ha trabajado con medios terrestres y aéreos.

La Baña, que ha saltado desde el incendio de Porto en Zamora, ha desbordado por la cuerda que separa el Valle de La Baña y Sanabria. Hay frentes poco activos en la bajada y no se prevé riesgo para poblaciones.