1.500 ovejas pasearán este viernes por la ciudad de León: cortes de tráfico y recomendaciones

El próximo viernes, 22 de agosto, las calles de León recibirán una visita muy especial que, según ha dado a conocer el Ayuntamiento, alterará el tráfico de la ciudad.

Un rebaño de unas 1.500 ovejas transitarán por la capital hacia Puente Castro a lo largo de la jornada. Una situación excepcional que obligará a llevar a cabo cortes parciales de tráfico en varias vías públicas de la capital leonesa.

La Policía Local de León ha informado de que los cortes parciales se efectuarán de forma progresiva entre las 9:00 y las 12:00 horas, aproximadamente, y afectarán al tráfico rodado de la avenida Portugal, la avenida Fernández Ladreda, la carretera Vilecha, la avenida Carrero Blanco, la calle Los Aluches, la avenida La Lastra, la calle La Flecha, la avenida San Froilán y la travesía Cirujano Rodríguez.

Además, la Policía Local recomienda a los conductores evitar estas rutas durante las horas mencionadas y utilizar vías alternativas. En cualquier caso, añaden, los agentes "velarán en todo momento por la seguridad de la ciudadanía y la fluidez del tráfico".