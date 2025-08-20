El incendio de Barniedo complica la situación en León y Palencia: "Sigue activo y falta mucho perímetro por controlar"

El delegado del Gobierno, Nicanor Sen, visita el Puesto de Mando Avanzado del incendio localizado en Barniedo de la Reina, en el municipio leonés de Boca de Huérgano ICAL

León vive una nueva jornada de intensa lucha contra el fuego. En estos momentos, la provincia suma un total de cinco incendios forestales de nivel dos, los de Fasgar, Anllares del Sil, Llamas de Cabrera, Barniedo de la Reina y Gestoso; otros cinco de nivel 1, los de Yeres, Paradiña, Castrocalbón, La Uña y Canalejas; y otros tres, los de La Baña, San Feliz de las Lavanderas y Los Barrios de Luna, en activo.

Si bien, la atención se centra en el fuego de Barniedo de la Reina, el cual, tal y como ha dado a conocer el director de extinción, Víctor Fernández, "sigue bastante activo y aún falta mucho perímetro por controlar".

Este ya afecta a la provincia de Palencia, donde han sido desalojados unos 25 vecinos de la localidad de Cardaño de Arriba tras el empeoramiento de la zona sur del incendio, que ahora se encuentran en un hotel de Velilla del Río Carrión y en Camporredondo.

Además, se ha cortado la carretera de acceso a Cardaño de Abajo en la zona del Mazobre y en las cercanías de Velilla del Río Carrión.

Según ha explicado el delegado territorial, José Antonio Rubio, en declaraciones recogidas por Ical, el flanco se ha introducido de nuevo en la provincia palentina tras la mejoría registrada en la mañana de ayer.

Por su parte, Fernández ha destacado que se van aprovechar estas horas de bonanza meteorológica "para afianzar todo el perímetro que podamos", aunque sí ha reconocido que "los trabajos están avanzando muy bien".

No obstante, ha comentado, que las previsiones de cara a la tarde apuntan a que el incendio se complicará "como ha ocurrido en días anteriores", puesto que, pese a que la humedad y la temperatura "son más favorables", el viento sigue soplando fuerte y la vegetación está "muy castigada", lo que aumenta las posibilidades de que el fuego se pueda reavivar "otra vez" en diferentes puntos.

En cualquier caso, Fernández ha destacado que el punto a favor es que el incendio de Barniedo cuenta este miércoles "con más medios que otros días", dado que al mejorar el resto de incendios, varios efectivos han sido enviados a este fuego, el único que no ha evolucionado de forma favorable a lo largo de la noche.

Finalmente, ha comentado que, por el momento, el único pueblo que queda desalojado es el de Valverde de la Sierra, donde, afortunadamente, las llamas no han llegado. Por eso, ha afirmado que, si todo va bien, los vecinos podrán regresar al pueblo entre esta noche y mañana.

Más incendios

En cuanto al resto de incendios, la Subdelegación del Gobierno en León ha confirmado que el fuego de Llamas de Cabrera ha registrado un avance nocturno con poca virulencia, que ha permitido trabajar en las zonas maquinales del Este (Maragatería), en la zona Noroeste (Compludo) y en el Suroeste (Morredero-Corporales) en contención y presencia en poblaciones.

Por el contrario, en el incendio de Fasgar la zona de Colinas ha continuado con actividad y cierta virulencia, impidiendo su control durante la noche, aunque el fuego de las zonas de las Omañas y Salentinos el avance del fuego sí se encuentra "más contenido".

Sobre el de Anllares, han comentado que la activación violenta de la tarde de ayer a la altura del cruce de la carretera de Faro fue controlada durante la noche y que actualmente el frente activo se sitúa en el valle de Trascastro. Por su parte, la zona de Argayo del Sil está en fase de vigilancia y retén preventivo.

Afortunadamente, en el incendio de Paradiña, el cual presenta una tendencia a la estabilización, se ha conseguido que el perímetro esté ya "casi cerrado", aunque con riesgo de reproducciones.

El de Gestoso los medios desplegados trabajan en la defensa de Leiroso, después de que un frente pasase el arroyo. Además, se han registrado algunas reproducciones próximas a la población de Oencia en las que se están trabajado, mientras otros efectivos defienden Villarrubín para evitar riesgo del frente que se descuelga hacia el pueblo. Por el momento, existen "frentes dispersos en zonas de orografía muy adversa".

Finalmente, el incendio de Caín de Valdeón, registrado entre Asturas y León, se encuentra sin perímetro activo, mientras que en el de Canalejas ya se ha conseguido consolidar el perímetro.

Pese a todo ello, en estos momentos continúan desalojadas 2.756 personas de 43 localidades como consecuencia de los incendios de Fasgar, Gestoso, Barniedo de la Reina, Llamas de la Cabrera y Anllares del Sil, mientras que dos poblaciones con 54 vecinos están confinadas.