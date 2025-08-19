El incendio de Canalejas baja a nivel 1: centenares de vecinos desalojados regresan a sus pueblos

León sigue siendo una de las provincias de Castilla y León más castigadas por los incendios forestales que ponen en jaque a la Comunidad desde hace varias semanas.

Aunque, tal y como ha informado el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, la situación es "más favorable" en el conjunto de la región, lo cierto es que León se sigue viendo amenazada por un total de 20 fuegos activos, ocho de nivel 2, cuatro en nivel 1 y otros cuatro activos.

En las últimas horas, la Junta de Castilla y León ha rebajado el fuego de Canalejas, originado el pasado sábado, 16 de agosto, en la localidad homónima, en el término municipal de Almanza, a nivel 1 del Índice de Gravedad Potencial al desaparecer las causas que motivaron la declaración del IGR 2.

Lo ha hecho tras arrasar unas 5.900 hectáreas, según las primeras estimaciones, y desalojar a más de 260 personas de Canalejas, Calaveras de Abajo, Calaveras de Arriba, Vacuende y La Espina que, afortunadamente, anoche pudieron regresar a sus pueblos.

Ahora parece que la atención se centra en los ocho incendios forestales de nivel 2 que asolan la provincia. Estos son los de Fasgar, Anllares del Sil, Llamas de Cabrera, Yeres, Paradiña, Gestoso, Barniedo de la Reina y Caín de Valdeón, donde en estos momentos trabajan más de 50 medios aéreos y terrestres.

Si bien, el pronóstico, al menos de los dos últimos, parece favorable, pues en las últimas horas el Cecopi ha autorizado el realojo de los vecinos de Santa Marina de Valdeón, Posada de Valdeón, Calderilla, Cordiñanes, Los Llanos de Valdeón, Soto de Valdeón y Prada de Valdeón que fueron desalojados a causa del incendio de Barniedo; así como los de Caín, evacuados por el incendio declarado en esta misma zona.

A todos ellos se suman los incendios de Orallo, Castrocalbón, La Uña y Canalejas, que aún continúan en nivel 1; los de Los Barrios de Luna, San Feliz de las Lavanderas, Caín de Valdeón y La Baña, en activo; y otros ocho que, afortunadamente, ya han sido controlados: los de Sésamo, Filiel, Laballos, Pardesivil, Carmenes, Olleros de Sabero, Canedo y Carrocera.

Por su parte, la Subdelegación del Gobierno en León informó a primera hora de esta mañana que los fuegos mantienen cerradas las siguientes carreteras.

La N-621 desde el km 115 en Portilla de la Reina hasta el km 122 en Vejo (Cantabria), sentido creciente, debido al humo y polvo intenso; la N-164 desde el km 15 en Yebra hasta el km 21 en Llamas de Cabrera; la LE-2703 del km 1 al 17 entre Portilla de la Reina y Santa María de Valdeón; la LE-4212 entre los km 12.5 y 21, entre Cariseda y Chano; la LE-5228 entre los km 5.6 y 15 entre Salas de Barrios y Bouzas; y la LE-7311 entre los km 10 y 25 entre Nogar y Castrillo de Cabrera.

Por el contrario, la LE-2711 del km 0 al 14 entre Retuerto y Posada de Valdeón ha reabierto al tráfico.