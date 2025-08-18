Vecinos de El Acebo se niegan a abandonar su pueblo acechado por el fuego: "Nadie nos ayuda, trabajamos casi a puñetazos"

Vecinos de El Acebo de San Miguel (León) realizando desbroces alrededor del pueblo ante la posible llegada del fuego César Hornija ICAL

Varios vecinos de la localidad berciana de El Acebo de San Miguel, en Molinaseca (León), se niegan a marcharse de su pueblo, pese a que este fue desalojado en la noche del domingo ante la proximidad del incendio de Yeres-Llamas de Cabrera. Se han propuesto salvar sus propiedades del fuego y en ello están trabajando.

Así lo ha confirmado en declaraciones a este periódico el alcalde de Molinaseca, Alfonso Arias: "Se evacuó la localidad ante la previsión de que el fuego pudiera llegar a ella y algunos vecinos han decidido quedarse", explica.

El alcalde asegura que entiende "perfectamente" que haya gente que se haya quedado allí para intentar proteger sus casas e incluso les justifica explicando que "en esos momentos, no se apreciaba peligrosidad inminente".

Sin embargo, considera que "también hay que valorar el riesgo de las vidas humanas", algo que para él "es lo más importante" y que, precisamente, es lo que están haciendo los organismos competentes "al dar la orden de desalojo".

Desde este punto de vista, explica que "desde el Ayuntamiento no podemos ir en contra de esas medidas tomadas tanto por la Junta como por la Delegación del Gobierno" y por ello pide a la población que "hagan caso y abandonen la localidad", pese a que, según ha comentado, "parece que el fuego está más controlado y la situación es menos complicada".

"Hay que obedecer las órdenes. Si se tomó esa decisión preventiva es para que no haya ningún problema", apunta.

Si bien, en declaraciones recogidas por Ical, los vecinos aseguran que "hasta ayer no llegaron brigadas y nadie nos ayuda". Por ello, varios de ellos decidieron quedarse para intentar salvar sus casas y propiedades.

Lo hacen mediante labores de limpieza alrededor del pueblo, "casi a puñetazos y como podemos", dado que, tal y como han denunciado, no les permiten utilizar una máquina desbrozadora que según ellos hay disponible: "Nos dijeron que sin permiso de la Junta no se puede porque se les puede caer el pelo", explican.

Ante todo ello, el alcalde asegura que "sí hay medios, pero no los suficientes para atajar de golpe todos los incendios", por lo que pide a las administraciones "que esto sirva de precedente para cambiar la política que tenemos en España ante los incendios y así en estos momentos poder estar más preparados".

Los vecinos de El Acebo protegiendo el pueblo César Hornija ICAL

En cuanto a la imposibilidad de los vecinos de utilizar una máquina desbrozadora disponible, Alfonso Arias confiesa que desconoce esta situación y que sí tiene constancia de que hay un bulldozer parado en la Cruz de Ferro, pero que esto se debe a que "está averiado".

Asimismo, apunta a que esta misma mañana varios vecinos de la zona "han estado desbrozando parte de algunas fincas que tenían que haber estado desbrozadas", por lo que, asegura, sí que hay desbrozadoras disponibles.

En cualquier caso, el alcalde hace un llamamiento a la tranquilidad, dado que en el término municipal de Molinaseca "la situación ha mejorado bastante" tras los trabajos realizados durante la noche y ante la notable bajada de temperaturas.

"Vamos a esperar a ver cómo avanza la tarde y esperemos que se pueda controlar el incendio de una vez", concluye.