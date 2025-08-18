Un fallecido y dos heridos tras salirse de la A-6 y dar vueltas de campana

Una persona ha fallecido en un accidente en el kilómetro 284 de la A-6, sentido Madrid, en Pozuelo del Páramo (León).

Una llamada al 112 a las 11 horas de este lunes alertaba de que un turismo se había cruzado la vía, había dado vueltas de campana y se había quedado en la mediana. Además, solicitaban asistencia para sus ocupantes que estaban atrapados.

El 112 da aviso de este accidente a la Guardia Civil de Tráfico, bomberos de la Diputación de León y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envía una ambulancia de soporte vital básico y una UVI móvil.

El personal sanitario confirmó el fallecimiento de una persona y trasladó a dos heridos en UVI móvil, y en ambulancia de soporte vital básico al Complejo Asistencial de León.