El fuego asola León con 14 incendios activos: más de 1.500 personas desalojadas en 30 pueblos

El delegado territorial de la Junta en León, Eduardo Diego, ha anunciado en la mañana de este domingo que los incendios que registra la provincia leonesa mantienen desalojadas a unas 1.570 personas de 30 localidades y a otras 70 confinadas en tres poblaciones.

Lo ha hecho una vez finalizada la reunión del Centro de Cooperación Operativa Integrado (Cecopi), en la que se ha acordado el desalojo de los ocho vecinos de Castropete por el incendio de Gestoso, y el confinamiento de Molinaferrera (Lucillo), por el avance del fuego de Yeres-Llamas de Cabrera hacia la Maragatería.

Diego ha señalado que quienes lo necesiten podrán instalarse en el alojamiento de Vía Franca del Bierzo.

Por el contrario, el Cecopi también ha aprobado el regreso a sus casas de los 50 vecinos desalojados de Portilla de la Reina, que se vieron obligados a abandonar la localidad por el incendio de Barniedo de la Reina, en el municipio de Boca de Huérgano.

Del mismo modo, el delegado ha recordado que en estos momentos la provincia de León presenta siete incendios de nivel 2 del Índice de Gravedad Potencial (IGR), los de Fasgar, Anllares del Sil, Llamas de Cabrera, Yeres, Paradiña, Barniedo de la Reina y Canalejas.

A estos se suman otros cuatro de nivel 1 en Orallo, La Uña, Caín de Valdeón y Gestoso, tres activos en Castrocalbón, Los Barrios de Luna, San Feliz de las Lavanderas, y otros siete fuegos estabilizados o controlados. Estos son los de Sesamo, Filiel, Laballos, Pardesivil, Carmenes, Olleros de Sabero y Canedo.

El delegado territorial ha explicado que la noche ha tenido "diferentes evoluciones" en la provincia leonesa.

Así, ha apuntado que la situación del incendio de Lleres - Llamas de Cabrera "es mejor", aunque en Llamas de Cabrera sigue preocupando la dirección del incendio hacia Maragatería.

Diego también se ha referido al fuego de Fasgar, donde continúa habiendo "algo de llamas salientes" y donde se sigue con gran atención su dirección a Fasgar. Un pueblo que se encuentra trabajando en "garantizar su seguridad".

Por otro lado, ha aclarado que el incendio de Anllares del Sil "ya no corre ningún peligro y podemos decir que se encuentra mejor". Si bien, ha advertido, "aún hay riesgo de reproducciones". En Paradiña, la situación también es mejor, dado que el fuego "tiende a su estabilización".

No obstante, según ha apuntado el delegado, en este caso también existen riesgos de reproducciones.

En el de Gestoso preocupa su avance por la provincia de León, donde ya se ha procedido a desalojar varias localidades "para garantizar su seguridad". "Es un frente activo en el que hay que trabajar", ha explicado.

En cuanto al incendio de Caín de Valdeón, ha destacado que el riesgo es la caída de piedras. Si bien, se entiende que en estos momentos la localidad “no corre peligro” debido a la dirección del viento.

Eduardo Diego también ha señalado la mejoría de los incendios de Molezuelas de la Carballeda y Castrocalbón, de los cuales se puede decir que se encuentran "estabilizados", pese a que advierte de que se puede dar alguna reproducción.

Del mismo modo, ha alertado de que en Barniedo de la Reina los vientos pueden provocar que el incendio que asola la zona, que en estos momentos se encuentra en torno al 50% del perímetro en fase de estabilización, se complique, al igual que el fuego que avanza hacia el término municipal de Posada de Valdeón.

Por ello, según ha anunciado, se van a incorporar medios aéreos, entre ellos dos canadier italianos que se van a dedicar a intentar frenar el avance de las llamas hacia la zona de Valdeón.

“Se está trabajando con bulldozers, maquinaria y medios aéreos para que no se extiendan los flancos derecho e izquierdo, así como la cola hacia Guardo (Palencia)”, ha apuntado.