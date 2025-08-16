Ponferrada sale a la calle para exigir que se declare nivel 3 de emergencia: "Pagamos impuestos para algo"
Unas 300 personas han pedido "visibilidad" ante una ola de incendios que está arrasando la provincia de León.
Los ciudadanos de Castilla y León viven estos días con mucha tensión y miedo sin saber si las llamas alcanzarán o no sus viviendas, los recuerdos de toda una vida o los campos que rodean las provincias.
La Comunidad está viviendo un mes negro. La climatología no está ayudando en la extinción de incendios y cada vez son más las llamas que cubren de gris un paisaje lleno de vida.
Esto ha llevado a los vecinos de Ponferrada a salir este sábado, 16 de agosto, a la calle pidiendo auxilio y con un grito desesperado para que se declare el nivel 3 de emergencia por los incendios que sufre la comarca del Bierzo.
Cabe recordar que la provincia está siendo la más castigada y que Ponferrada también peligra dado que el fuego de Llamas de la Cabrera avanza hacia esta zona y ya ha obligado a desalojar a centenares de personas en lo que va de día.
Por ello, han convocado esta manifestación a través de las redes sociales esta misma tarde. Los promotores han desplegado pancartas y han exigido, frente al Ayuntamiento, "visibilidad", tal y como informa Ical.
"Los pueblos están en llamas. Pagamos impuestos para algo, para que nos protejan y ayuden. Necesitamos visibilidad", han expresado.
Cabe recordar que, actualmente, la Comunidad cuenta con 12 incendios en nivel 2 de peligrosidad y 7 de ellos están en la provincia de León.
El nivel 3 de emergencia es el grado máximo dentro del sistema español. Se trata de un grado que debe ser decretado directamente por el Gobierno central, por decisión propia o a petición de las comunidades autónomas, y responde a situaciones en las que los incendios suponen una grave amenaza para vidas humanas y bienes a gran escala.