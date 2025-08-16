Ponferrada sale a la calle pidiendo que se declare nivel 3 de emergencia

Ponferrada sale a la calle pidiendo que se declare nivel 3 de emergencia Ical

León

Ponferrada sale a la calle para exigir que se declare nivel 3 de emergencia: "Pagamos impuestos para algo"

Unas 300 personas han pedido "visibilidad" ante una ola de incendios que está arrasando la provincia de León.

Más noticias: Las llamas siguen castigando a León con dos incendios en nivel 2: uno de Ourense que alcanza la provincia y el de Canalejos

Publicada
Actualizada

Los ciudadanos de Castilla y León viven estos días con mucha tensión y miedo sin saber si las llamas alcanzarán o no sus viviendas, los recuerdos de toda una vida o los campos que rodean las provincias.

La Comunidad está viviendo un mes negro. La climatología no está ayudando en la extinción de incendios y cada vez son más las llamas que cubren de gris un paisaje lleno de vida.

Esto ha llevado a los vecinos de Ponferrada a salir este sábado, 16 de agosto, a la calle pidiendo auxilio y con un grito desesperado para que se declare el nivel 3 de emergencia por los incendios que sufre la comarca del Bierzo.

La pancarta desplegada en Ponferrada

La pancarta desplegada en Ponferrada Ical

Cabe recordar que la provincia está siendo la más castigada y que Ponferrada también peligra dado que el fuego de Llamas de la Cabrera avanza hacia esta zona y ya ha obligado a desalojar a centenares de personas en lo que va de día.

Por ello, han convocado esta manifestación a través de las redes sociales esta misma tarde. Los promotores han desplegado pancartas y han exigido, frente al Ayuntamiento, "visibilidad", tal y como informa Ical.

Vecinos desalojados en municipios de León

"Los pueblos están en llamas. Pagamos impuestos para algo, para que nos protejan y ayuden. Necesitamos visibilidad", han expresado. 

Cabe recordar que, actualmente, la Comunidad cuenta con 12 incendios en nivel 2 de peligrosidad y 7 de ellos están en la provincia de León.

El nivel 3 de emergencia es el grado máximo dentro del sistema español. Se trata de un grado que debe ser decretado directamente por el Gobierno central, por decisión propia o a petición de las comunidades autónomas, y responde a situaciones en las que los incendios suponen una grave amenaza para vidas humanas y bienes a gran escala.