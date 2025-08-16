Las llamas siguen castigando a la provincia de León: declaran nivel 2 en un incendio en Canalejas

Un incendio de Castilla y León, en imagen de archivo Leal Ical

Un nuevo incendio pone en vilo a la provincia de León. La Junta de Castilla y León ha declarado esta tarde el nivel dos del Índice de Gravedad Potencial para unas llamas localizadas en el pueblo de Canalejas, en el municipio de Gradefes.

Esta decisión se ha adoptado a las 17:00 horas tras haberse declarado tan solo media hora antes. Por ahora, se encuentran investigando el origen de las llamas, según ha dado a conocer la Consejería de Medio Ambiente de la Junta.

Este nivel 2 se ha activado por el Centro de Coordinación Operativa Integrado por el riesgo de amenaza a poblaciones y bienes no forestales.

Un nuevo foco en la provincia más castigada de la Comunidad por los incendios.