El fuego de Llamas de la Cabrera avanza hacia Ponferrada y provoca más desalojos: "Tiene un comportamiento anómalo"

El director técnico de extinción de los incendios forestales en Yeres y Llamas de Cabrera, Enrique Rey, ha explicado que los incendios continúan sin juntarse y que está habiendo grandes dificultades para su extinción, tanto por la orografía como por la meteorología "desfavorable".

Explicaba que el calor y viento "racheado y cambiante" están provocando que no se pueda extinguir, y continúe en nivel 2 de peligrosidad. Por ello, todos los esfuerzos se centran en "intentar defender poblaciones".

En este sentido, nuevos municipios están siendo desalojados este sábado, 16 de agosto, por la peligrosidad de las llamas. Es el caso de las localidades bercianas de Palacios de Compludo, Carracedo de Compludo y Compludo.

También han evacuado los pueblos de Portilla y Llánaves de la Reina, en el municipio de Boca de Huérgano, afectado por el incendio de Barniedo de la Reina.

El Centro de Cooperación Operativa Integrado (Cecopi) de León también ha comunicado, a primera hora de esta tarde, la decisión de desalojar 150 personas de Pobladura de la Sierra (municipio de Lucillo), afectadas por el incendio de Yeres-Llamas de Cabrera.

Y a otras 150 personas de la localidad de Casasuertes, en el municipio de Burón, a consecuencia del incendio declarado en Barniedo de la Reina.

Los vecinos de Pobladura de la Sierra que precisen alojamiento pueden ser acogidos en el Acuartelamiento Santocildes de Astorga y los de Casasuertes en Boca de Huérgano.

Por otro lado, han podido volver a sus casas 2.579 vecinos de los pueblos afectados en la provincia leonesa por el incendio de Molezuelas (Zamora)-Castrocalbón (León).

Se trata de Destriana, Robledo de la Valduerna, Posada de la Valduerna, Villalís de la Valduerna, Villamontán de la Valduerna, Miñambres de la Valduerna, Robledollo de la Valduerna, Torneros de Jamuz, Fresno de la Valduerna, Castrotierra de la Valduerna, Valle de la Valduerna, Palacios de la Valduerna, Redelga de la Valduerna, Ribas de la Valduerna y Tabuyuelo de Jamuz.

"Las últimas horas están siendo las peores, con comportamientos anómalos que dejan sin oportunidad a los dispositivos de lucha contra el fuego", afirma. Por otro lado, ha matizado que existe una mejor situación en Yeres y que ahora las tareas se intensifican en Llamas de Cabrera y en la bajada del mismo hacia Ponferrada.