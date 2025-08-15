Cuatro conciertos gratuitos para disfrutar de la música clásica en León con un amplio repertorio

León sigue bailando y cantando, como cada viernes, al ritmo de la buena música. El Festival de Verano 'León, Cuna del Parlamentarismo' del Ayuntamiento incorpora un nuevo ciclo centrado en la música clásica.

Del 19 al 22 de agosto, la antigua estación de RENFE se convertirá en el escenario de cinco actuaciones gratuitas que acercarán al público diferentes expresiones del repertorio clásico.

El ciclo Música Clásica comienza el martes 19 de agosto con ‘Harmonie para vientos’, a cargo del ensemble Hispania Harmonia Wind Trío, que recogerá la esencia de las formaciones que surgieron en Centroeuropa entre los siglos XVIII y comienzos del XIX.

A partir de las 20:00 horas, el público podrá disfrutar de piezas de compositores como Mozart, Salieri, Beethoven o C.P.E. Bach, concebidas para tríos, sextetos u octetos de viento.

El miércoles 20 de agosto será el turno del Dúo Reguera – Piqué, formado por el violinista Alberto Reguera y el pianista Marc Piqué.

Su recital de violín y piano, a las 20:00 horas, se centra en la Sonata Española op.82 de Joaquín Turina, y muestra un recorrido por las obras de Joan Massià, Eduard Toldrá, Gaspar Cassadó, Isaac Albéniz, Pablo de Sarasate y Manuel de Falla.

El jueves 21 de agosto, el espectáculo ‘Un cabaret en París’ recreará la atmósfera del cabaret de París de finales del siglo XIX. El Dúi Ad Libitum, formado por el violinista Miguel Fernández Llamazares y la pianista Julia Franco, se unirá a la soprano Cristina Teijeiro en un viaje musical por géneros como la canción francesa, el tango o el jazz. El programa incluye composiciones de Satie, Kurt Weill, Gershwin o Gardel.

El ciclo se cerrará el viernes 22 de agosto con ‘Entre dos mundos: canción americana y española’, a cargo de la soprano Marta Arce y Marta Teijido.

La actuación, dedicada en parte a la música americana, recorre el continente de norte a sur, con piezas del neoyorkino George Gershwin que trasladan a los musicales de Broadway, deteniéndose en el repertorio centroamericano de la mano de la compositora María Grever o el cubano Ernesto Lecuona, hasta llegar a músicos argentinos como Ginastera o Guastavino.

La obra aborda también la música española, con páginas dedicadas a la canción con piano de compositores de finales del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX como Joaquín Turina o María Rodrigo, además de fragmentos de la zarzuela.