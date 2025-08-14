Polémica en Ponferrada por la eliminación de un mural dedicado a Nevenka Fernández

Ponferrada vive una nueva controversia después de que la pared que acogía un mural de la artista Mercedes deBellar, cedida en su día por un particular y vinculada al documental sobre el caso de la exedil Nevenka Fernández, haya sido repintada, devolviendo el muro a su estado original.

La obra, creada en marzo de 2021, mostraba el rostro de Fernández acompañado de frases escritas por varias mujeres en apoyo a la expolítica, reconocida como “la primera mujer que puso cara al acoso sexual en España”.

Entre los mensajes podían leerse expresiones como “Gracias por contar tu historia”, “Lo hiciste por todas” o “Gracias por ser tan valiente”.

El repintado ha provocado críticas en redes sociales, ante las que el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Ponferrada ha salido al paso.

La teniente de alcalde, Lidia Coca, aseguró que el mural “no es un homenaje municipal ni el Ayuntamiento ha decidido retirarlo”, recordando que se trataba de una acción publicitaria del documental producido para Netflix.

Coca arremetió contra quienes, según ella, difunden “mentiras, bulos y estrategias personales y partidistas” para sacar rédito político, especialmente en un momento en que la prioridad es “luchar contra los incendios que amenazan nuestro municipio”.

Asimismo, subrayó que el mural estaba en una propiedad privada y que el Consistorio no tiene potestad sobre su conservación. “Bien lo sabe el anterior alcalde, porque la licencia fue otorgada por el entonces concejal socialista de Dinamización Económica, Urbanismo y Sostenibilidad Medioambiental, Pedro Fernández”, afirmó.

La edil insistió en que “ni era un homenaje, ni era municipal, ni era altruista, ni una muestra de dignidad y reparación, ni fue por iniciativa de los socialistas.

Y por la misma voluntad que se puso, se quita, pero esa voluntad no es municipal. Los socialistas lo saben, lo manipulan, lo tergiversan y mienten a sabiendas”.