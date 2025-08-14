Jaime Aparicio, el voluntario fallecido tras horas de lucha y que era compañero de Abel: "Dejas un vacío enorme"

La provincia de León se tiñe de negro. Los incendios forestales están dejando paisajes desoladores pero aún más lo son las noticias que llegan de los fallecidos que las virulentas llamas se están cobrando.

Ya hay una segunda víctima en la Comunidad. Su nombre es Jaime Aparicio Vidales, de 37 años, quien acompañaba a Abel Ramos, fallecido el martes, en la realización de tareas de auxilio con una motoniveladora en la zona entre Nogarejas y Quintana y Congosto, en León.

Estaba ingresado en la Unidad de Quemados del Hospital Río Hortega de Valladolid con el 85% de la superficie corporal quemada, donde ha acabado falleciendo como consecuencia de las graves heridas que ha sufrido en los incendios de León.

Abel y Jaime estaban defendiendo su provincia de los terribles incendios que están sacudiendo a la Comunidad y están castigando duramente a la provincia durante este verano. Ambos fueron sorprendidos por "dos lenguas de fuego" que se juntaron repentinamente.

Aunque en un primer momento, el consejero de Medio Ambiente de Castilla y León, Juan Carlos Suárez Quiñones, reconoció que los dos jóvenes ahora fallecidos formaban parte de las labores de extinción del incendio, este miércoles, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, lo rechazó, y afirmó que se encontraban en la zona por su cuenta y riesgo.

Este suceso tuvo lugar sobre las 19:17 horas del pasado martes, cuando se solicitó asistencia sanitaria para ambas personas con quemaduras a la altura del kilómetro 12 de la LE-125. Pese a su rápido traslado al hospital, no han podido hacer nada por salvar sus vidas por las graves heridas que presentaban.

Su primo Miguel Miguelez expresaba su tristeza a través de redes sociales al conocer la noticia. "Primo, donde quiera que te fueses, siempre estaremos unidos. Hay días buenos, malos, regulares... nos has dejado un vacío enorme", lamentaba.

Asimismo, ha recordado que siempre fue "fuerte y lo que intentaste, aunque no lo lograste, el mérito está ahí". Reconoce que era "casi imposible y aguantaste lo que pudiste", haciendo referencia así a que tenía un 85% del cuerpo quemado.

"Nos dejaste demasiado pronto", se despide el primo del segundo fallecido a consecuencia de los incendios de Castilla y León. Un mensaje que se ha llenado de condolencias y de muchos familiares y amigos que lamentan su pérdida.

"Era una gran persona"; "Nunca lo olvidaremos"; "No me lo puedo creer", estos son algunos de los mensajes más repetidos en un día donde León está de luto por la trágica muerte de Jaime Aparicio.

Abel Ramos, el amante del motor

La primera de las víctimas a causa de los incendios forestales es Abel Ramos, un voluntario independiente del operativo de extinción de 35 años. Un amante del motor, vicepresidente del Moto Club Bañezano, que se encontraba realizando las labores de auxilio y no de extinción, como se había señalado en un primer momento.

Un joven de 36 años que residía en La Bañeza, donde participaba activamente en la vida social. Incluso este fin de semana había estado en el GP de La Bañeza, prueba deportiva organizada por el club al que pertenecía.

Una noticia que, sin duda, ha supuesto un revés para la comarca. Fuentes del municipio trasladaban a este periódico que estaban siendo días "muy largos" y la situación está "muy mal". Ambos trataban de ayudar, pero las dos lenguas de fuego se juntaron y se vieron sorprendidos. Una situación inesperada que se ha cobrado la vida de ambos.

Cinco personas en estado crítico

Seis personas continúan en estado crítico a causa de los incendios de Castilla y León. Por tanto, en el Hospital Río Hortega siguen atendidos cinco pacientes, tres de ellos en la Unidad de Quemados de referencia regional, en estado crítico.

Otros dos están en la UCI convencional, uno en estado crítico y otro con pronóstico grave. El sexto herido, un hombre de 78 años que estaba ingresado en el Complejo Asistencial Universitario de León con quemaduras en el 17% de su cuerpo, fue trasladado ayer por la tarde a la Unidad de Grandes Quemados del Hospital Universitario de Getafe.

Concretamente, se trata de una mujer de 56 años de Zamora, con una superficie corporal quemada del 48%; un hombre de 36 años de Zamora con una superficie quemada del 50%; un hombre de 64 años de Zamora con un 35% quemado; un hombre de 80 años de Zamora con un 15% quemado y una mujer de 77 años con un 10%.