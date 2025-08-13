Investigan a un hombre de 58 años por lanzar una bengala y provocar un incendio forestal en Filiel

La Guardia Civil en el incendio forestal de Filiel

La Guardia Civil de León está investigando a un hombre de 58 años como presunto autor de un incendio forestal por imprudencia grave.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 10 de agosto a las 01:50 horas, durante la celebración de la verbena celebrada en la localidad de Filiel, término municipal de Lucillo (León).

En ese momento, el investigado lanzó una bengala/cohete provocando el inicio del incendio, el cual pudo ser extinguido, alcanzando una extensión de dos hectáreas de matorral y arbolado, acercándose peligrosamente a las proximidades de la localidad.

Finalmente, han dado como resultado la instrucción de las correspondientes diligencias penales contra esta persona por provocar, supuestamente, el incendio forestal.

El atestado fue remitido al Juzgado de Instrucción de Guardia de Astorga (León), así como a la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo del Área de Ponferrada.