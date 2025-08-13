Abel Ramos, el amante del motor y héroe voluntario que murió defendiendo León del fuego: "La vida no ha sido justa"

Imagen de las llamas en Herreros de Jamuz (Foto: Peio García - Ical) y, en el círculo, Abel Ramos, el voluntario fallecido (Foto: UPL en la Diputación de León)

La Bañeza (León) y todos los pueblos de alrededor despiertan este miércoles sumidos en la desgracia. A última hora del martes se confirmaba la peor de las noticias, la muerte de un voluntario en las tareas de extinción del violento incendio que azota al sur de la provincia tras sobrepasar la frontera con Zamora.

La víctima, Abel Ramos, un voluntario de 35 años. Un amante del motor, vicepresidente del Moto Club Bañezano, que se había incorporado el lunes al operativo de extinción del incendio, en la zona entre Nogarejas y Quintana y Congosto.

Junto a él también se unió otro voluntario, un hombre de 36 años que ha resultado herido en el mismo suceso donde Abel perdió la vida, tras donar una desbrozadora y maquinaria "necesaria" para tratar de frenar las llamas.

Aunque era natural de una localidad colindante, Abel residía actualmente en La Bañeza, donde participaba activamente en la vida social. Incluso este pasado fin de semana había estado presente en el GP de La Bañeza, prueba deportiva que organiza el club al que pertenece.

La noticia ha supuesto un gran revés para La Bañeza y toda su comarca. Fuentes del municipio trasladan a este periódico que están siendo "días muy largos" y la situación está "muy mal". Lo peor ha ocurrido este pasado martes, 12 de agosto, cuando el incendio provocó que toda la zona se convirtiera en un "caos" y acabó con la vida de Abel.

La víctima mortal y otro voluntario se encontraban trabajando en las labores de extinción con la maquinaria que habían donado en una zona de vegetación a la altura del kilómetro 12 de la L-125 hasta que, de repente, "dos lenguas de fuego se juntaron de manera sorpresiva" provocando que se vieran "atrapados por el incendio".

Con motivo de este mismo incendio, un tercer herido con quemaduras era trasladado momentos después por los bomberos de Astorga hasta el centro de salud de La Bañeza para que fuera atendido.

Así lo relataba a última hora de este martes el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, en una comparecencia junto al delegado del Gobierno en la Comunidad, Nicanor Sen.

Todos ellos luchaban contra las llamas del incendio de Molezuelas de la Carballeda (Zamora), que este pasado lunes había traspasado la barrera provincial hasta alcanzar varias poblaciones en la zona sur de León. El fuego se originó el pasado domingo por causas que aún se desconocen y se encuentra en nivel 2 del Índice de Gravedad Potencial (IGR) desde el citado día.

La noticia no solo ha sobrecogido al club al que pertenecía, sino que también ha llegado a otros equipos del sector que han lamentado en redes sociales que "esta triste noticia jamás debería haberse producido". De esta manera, han trasladado su "más sentido pésame" a todos los familiares y amigos de quien fuera vicepresidente del Moto Club Bañezano.

Otros miembros del mundo del motor también han querido dejar su último mensaje para Abel. "El fuego que azota tu querida tierra leonesa ha quebrado tu vida ejerciendo de voluntario para evitar males mayores", reza un usuario en redes sociales.

Este mismo usuario ha asegurado que con Abel "se va parte" del Moto Club Bañezano, lugar donde ha dejado "una huella imborrable con horas de esfuerzo y dedicación para conseguir lo mejor y sobre todo para que el trabajo en cada carrera que organizabais saliera perfecta".

"La vida no es justa y no lo ha sido contigo porque te has ido demasiado pronto, pero tu memoria siempre estará presente con todos los que amamos este gran deporte llamado motociclismo", ha zanjado emotivamente este usuario en redes sociales.

Un total de 23 municipios de esta zona sur de la provincia de León se encuentran evacuados por la cercanía de las llamas. Hasta 4.345 personas permanecen desalojadas de sus casas como consecuencia del incendio de Molezuelas y han sido trasladadas hasta La Bañeza, donde Cruz Roja ha desplegado cuatro albergues provisionales, y a Astorga, donde hay otros tres ubicados en el Seminario, el pabellón municipal y el cuartel militar.

Cabe recordar que en la comarca de El Bierzo también se están sufriendo severos incendios forestales, principalmente en Llamas de Cabrera y Yeres. Este último, además, acabó entrando a última hora del domingo en el paraje natural de Las Médulas, declarado Patrimonio de la Humanidad en 1997.

Incendios forestales que se mantienen igualmente en nivel 2 del IGR y que, al igual que el de Molezuelas, han propiciado la evacuación y desalojo de miles de vecinos de los pueblos de la zona.