Vecinos de León afectados por el incendio de Zamora se niegan a abandonar sus casas: "Es cuestión de responsabilidad"

Las autoridades están teniendo problemas para que las órdenes decretadas por el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) autonómico para el desalojo de siete municipios de la provincia de León afectados por el incendio de Molezuelas de la Carballeda (Zamora), que ha traspasado la barrera provincial, sean cumplidas por algunos vecinos.

Según ha informado la Subdelegación del Gobierno en León, la Guardia Civil ha advertido de un "incumplimiento" del decreto del Cecopi para evacuar las localidades de San Félix de Valdería, Pobladura de Yuso, Calzada de la Valdería, Ferechales de la Valdería, Pinilla de la Valdería, Castrocalbón y San Esteban de Nogales.

Según fuentes de la propia Subdelegación del Gobierno consultadas por este periódico, este hecho se está dando principalmente en Ferechales de la Valdería y Castrocalbón, donde algunos vecinos están mostrando resistencia a abandonar sus localidades.

Aunque estas mismas fuentes consultadas precisan que las órdenes del Cecopi en este sentido no tienen un carácter obligatorio, se trata de "una cuestión de responsabilidad y no querer morir".

Ya no solo por las llamas, sino porque las descargas de agua de los medios aéreos de extinción podrían suponer un riesgo mortal para los vecinos que decidan permanecer en estas poblaciones, según han avisado estas mismas fuentes.

Este hecho, según han asegurado, está sucediendo únicamente en esta zona y en relación al incendio de Molezuelas de la Carballeda, no así en los que azotan a Yeres y Llamas de Cabrera, en la provincia de León, y que han supuesto un gran daño para el paraje de Las Médulas.

No obstante, según reconocía el alcalde de Carucedo (León), uno de los focos en este momento en el incendio de Las Médulas, a este periódico, algunos vecinos regresaban a sus casas "como han podido" porque se negaban a "dejar que ardan y, con ello, a perder parte de su vida".

Cabe resaltar que el incendio de Molezuelas de la Carballeda se encuentra en nivel 2 del Índice de Gravedad Potencial (IGR), decretado por la Junta de Castilla y León el pasado domingo ante la complicación de las tareas de extinción y la amenaza a decenas de municipios.

Desde la Subdelegación del Gobierno en León han insistido en que los vecinos de estos pueblos afectados en la provincia "no deben permanecer en sus casas" y han recordado que Cruz Roja ha desplegado un albergue provisional en el Pabellón Municipal de La Bañeza para aquellos habitantes que lo necesiten.

En este sentido, solicitan la colaboración ciudadana y han insistido en que "hagan caso a las fuerzas de seguridad con el fin de evitar riesgos".