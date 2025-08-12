Fallece un hombre en un accidente de moto en Valdefrancos
El suceso ha tenido lugar a las 22:22 horas.
Un hombre de 52 años ha fallecido tras un accidente de moto en Valdefrancos, en la entrada desde Ponferrada.
La sala de operaciones 112 recibió un aviso a las 22:22 horas de este lunes, 12 de agosto, informando del suceso. El hombre se había caído de la moto y se encontraba en el suelo.
Hasta el lugar, se trasladó la Policía Nacional, la Policía Local, la Guardia Civil y el Grupo de psicólogos para prestar ayuda a los familiares.