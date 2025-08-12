Fallece un hombre en un accidente de moto en Valdefrancos

Un hombre de 52 años ha fallecido tras un accidente de moto en Valdefrancos, en la entrada desde Ponferrada.

La sala de operaciones 112 recibió un aviso a las 22:22 horas de este lunes, 12 de agosto, informando del suceso. El hombre se había caído de la moto y se encontraba en el suelo.

Hasta el lugar, se trasladó la Policía Nacional, la Policía Local, la Guardia Civil y el Grupo de psicólogos para prestar ayuda a los familiares.