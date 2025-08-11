Herido un joven de 25 años en un accidente de tráfico entre dos coches en Berlanga del Bierzo

Un joven de 25 años ha resultado herido en un accidente de tráfico entre dos turismos en Berlanga del Bierzo (León).

Según informa el 112 Castilla y León, ha ocurrido en el kilómetro 11 de la carretera LE-715, sentido Fabero, sobre las 12:44 horas, cuando la sala de operaciones ha recibido un aviso que alertaba de lo ocurrido y de que había tres personas heridas: una mujer de 20 años, otra de 50 y un joven.

Hasta el lugar de los hechos se ha desplazado la Guardia Civil, una ambulancia de soporte vital básico y personal sanitario del centro de salud de Toreno.

Si bien, este solo ha atendido al joven de 25 años, que finalmente ha sido trasladado al hospital de El Bierzo.