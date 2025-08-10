Un hombre se queda inconsciente tras caer desde un tejado en Santirso

Un hombre ha resultado herido en la mañana de este domingo tras caer desde un tejado de una vivienda de la calle Mayor de Santirso, en el municipio de Vega de Valcarce (León).

Según ha informado el servicio del 112 de Castilla y León, los hechos han ocurrido sobre las 08:26 horas, cuando se ha recibido una llamada alertando de que la víctima se encontraba inconsciente.

El aviso se ha trasladado a la Guardia Civil y al servicio de emergencias de Sacyl, que ha enviado una UVI móvil hasta el lugar de los hechos.

Finalmente, la víctima, un hombre de 35 años, ha sido trasladada en UVI móvil hasta el hospital del Bierzo.