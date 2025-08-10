Elevan a nivel 2 los incendios de Llamas de Cabrera y Yeres: hay siete fuegos activos en la provincia de León

No está siendo un fin de semana sencillo en la provincia de León. Hasta nueve incendios forestales de forma simultánea han propiciado que los medios de emergencias tengan que desplegarse al máximo. Dos de ellos están ya controlados, mientras que siete permanecen activos. Medio Ambiente, además, ha elevado a nivel 2 del Índice de Gravedad Potencial (IGR) los incendios de Llamas de Cabrera y Yeres.

Según han informado desde la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, en cuanto al incendio en Yeres "no peligran ni el pueblo ni el parque natural" y han asegurado que "ambos están a salvo". Además, precisan que el frente norte "está parado" en estos momentos, por lo que Las Médulas, declaradas Patrimonio de la Humanidad, "no corren peligro".

Fue la evacuación de una población, que aún se mantiene, y la amenaza de que afectase a Las Médulas lo que condicionó la respuesta de los servicios de emergencias. De la misma forma, han apuntado que es en este incendio donde se han centrado "la mayor parte de los medios terrestres y aéreos".

Respecto a Llamas de Cabrera, han explicado que es una zona de montaña con gran cantidad de matorral que con las altas temperaturas y baja humedad es "combustible que arde con facilidad".

En este contexto, reconocen que la extinción es "complicada" por la elevada pendiente y la presencia de canales romanos que llevaban el agua hasta Las Médulas.

Por otro lado, el de Orallo y Fasgar se mantienen en nivel 1 del IGR. En Filiel, Cabañas de la Dornilla y Anillares del Sil permanecen activos diferentes incendios, aunque por el momento no revisten gravedad.

Desde la Consejería han puntualizado que en estos casos se trata de "incendios netamente forestales que requieren de tiempo para ser extinguidos por la disponibilidad de combustible y la necesidad de tareas de mucho trabajo terrestre".

En todos ellos preocupa la "inestabilidad atmosférica prevista para esta tarde, aunque la evolución en estos dos últimos es algo más favorable en las últimas horas".

El fuego de Llamas de Cabrera lleva activo desde el pasado 8 de agosto a las 21:06 horas y la situación se ha ido agravando hasta alcanzar el nivel 2 del IGR a las 22:11 horas de este pasado sábado.

Las causas aún están en investigación y actualmente sobre el terreno trabajan dos técnicos, dos agentes medioambientales y celadores, dos cuadrillas terrestres, dos autobombas, un bulldozer y un ELIF y BRIF.

En el caso de Yeres, en el municipio de Puente de Domingo Flórez, el nivel 2 del IGR se declaró a las 21:53 horas de ayer. Las causas, al igual que en Llamas de Cabrera, están aún en investigación.

Respecto a los medios trabajando sobre el terreno, en estos momentos hay dos técnicos, cuatro agentes medioambientales y celadores, cuatro cuadrillas terrestres, dos autobombas y un bulldozer, además de dos helicópteros e hidroaviones.

Por otro lado, en Orallo y Fasgar mantienen el nivel 1 del IGR desde la tarde de ayer, aunque ambos fuegos se declararon el pasado 8 de agosto casi de forma continuada, a las 17:55 y 17:24 horas respectivamente.

Es en los incendios de Orallo y Fasgar donde los investigadores ya dan una causa probable del origen, situándolo en los rayos como consecuencia de una tormenta que el pasado viernes azotó la zona.