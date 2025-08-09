Una grave colisión en Palacios del Sil se salda con una persona atrapada y cuatro heridas

Cuatro personas han resultado heridas en una grave colisión entre dos turismos ocurrida a las 16.16 horas en el kilómetro 43 de la CL-631, en Palacios del Sil.

Una llamada al centro coordinador de emergencias 112 de Castilla y León informaba del suceso e indicaba que una de las víctimas quedó atrapada en uno de los vehículos.

Hasta el lugar han acudido los Bomberos de la Diputación de León para liberar al atrapado, la Guardia Civil de Tráfico, un helicóptero medicalizado de Emergencias Sanitarias del Sacyl, un equipo médico de Villablino y una UVI móvil para atender a los heridos y trasladarlos al hospital.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.