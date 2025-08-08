Mañueco lamenta el fallecimiento de Porfirio Díez, histórico dirigente del PP en la montaña leonesa

El histórico político del Partido Popular de León, Porfirio Díez Casado, ha fallecido esta tarde en su domicilio de Riaño por causas que aún se desconocen.

El presidente del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, expresó su pesar a través de un mensaje en la red social X: “Lamento profundamente el fallecimiento de Porfirio Díez, alcalde durante muchos años de su querido municipio, Burón. Entregado servidor público, comprometido y cercano. Mi más sentido pésame a su familia, amigos y compañeros.”

Díez, que fue durante casi tres décadas una figura clave del PP en la montaña oriental leonesa, fue hallado sin vida en su vivienda.

Natural de Burón, Porfirio Díez fue alcalde de este municipio durante siete legislaturas consecutivas, desde 1994 hasta 2022, siempre con mayoría absoluta.

Además, ocupó cargos de relevancia en el ámbito comarcal, como la presidencia de la Mancomunidad Montaña de Riaño y la vicepresidencia del Grupo de Acción Local Montaña de Riaño. También fue secretario comarcal del PP en el partido judicial de Cistierna.

La noticia de su fallecimiento ha causado un hondo pesar entre vecinos, compañeros de partido y cargos públicos, que han destacado su vocación de servicio, su cercanía y su compromiso con la comarca.