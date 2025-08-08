El cartel de la menor desaparecida en San Andrés del Rabanedo

León

Desaparece una menor de 16 años en San Andrés del Rabanedo: piden colaboración para localizar a Nazareth

La última vez que la vieron fue el 6 de agosto.

Una menor de 16 años ha desaparecido en la localidad leonesa de San Andrés del Rabanedo. La última vez que la vieron fue el miércoles 6 de agosto.

Desde SOS Desaparecidos han alertado de su búsqueda y han pedido colaboración ciudadana puesto que, según informan, se trata de una persona vulnerable.

Mide 1,60 metros, es de complexión gruesa, tiene el pelo pelirrojo y oscuro y los ojos marrones. Desde la Asociación piden que, si alguien tiene alguna información, se ponga en contacto a través del 868 286 726.