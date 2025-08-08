Desaparece una menor de 16 años en San Andrés del Rabanedo: piden colaboración para localizar a Nazareth

El cartel de la menor desaparecida en San Andrés del Rabanedo SOS Desaparecidos

Una menor de 16 años ha desaparecido en la localidad leonesa de San Andrés del Rabanedo. La última vez que la vieron fue el miércoles 6 de agosto.

Desde SOS Desaparecidos han alertado de su búsqueda y han pedido colaboración ciudadana puesto que, según informan, se trata de una persona vulnerable.

Mide 1,60 metros, es de complexión gruesa, tiene el pelo pelirrojo y oscuro y los ojos marrones. Desde la Asociación piden que, si alguien tiene alguna información, se ponga en contacto a través del 868 286 726.