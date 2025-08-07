El Castro de los Judíos revela secretos del siglo XI y refuerza la hipótesis de un asedio más violento de lo conocido

Restos hallados en el Castro de los Judíos que serán analizados en los laboratorios de la Universidad de León

La campaña de excavaciones de la Universidad de León en el Castro de los Judíos, en Puente Castro, concluye con hallazgos inéditos que aportan detalles clave sobre la ocupación y el asedio del enclave. Según Raquel Martínez Peñín, codirectora del proyecto, se han descubierto estructuras constructivas vinculadas a la comunidad judía del siglo XI.

Además, los resultados evidencian una destrucción violenta más intensa de lo previsto en el siglo XII, durante el conflicto entre Alfonso VIII de Castilla y Alfonso IX de León. Las nuevas pruebas refuerzan la hipótesis del violento asedio que sufrió el castro a finales del siglo XII por las tropas castellanas.

En tres semanas de trabajo se han recuperado numerosos restos arqueológicos, entre ellos cerámica, material bélico, restos de fauna y molinos de piedra. Estos materiales serán analizados en los próximos meses en los laboratorios de la Universidad de León para profundizar en su estudio.

Más de cuarenta estudiantes, de la Universidad de León y de la Universidad de Santiago de Compostela, han participado en la excavación. La actividad ha estado dirigida por los profesores Raquel Martínez Peñín, Carlos Fernández Rodríguez y Natividad Fuertes Prieto.

Los directores han agradecido la colaboración de la concejalía de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de León y del Instituto de Estudios Medievales de la Universidad de León, instituciones que han apoyado el proyecto.