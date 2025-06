Ester Muñoz: "La tesis de somos unos chorizos pero al menos no gobierna la derecha es una vergüenza"

La presidenta del PP de León y vicesecretaria nacional de Sanidad y Educación Ester Muñoz ha hablado, como acostumbra, sin pelos en la lengua tras lo ocurrido en los últimos días en el PSOE y ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la convocatoria de elecciones generales.

Así lo ha compartido con los medios de comunicación minutos después de que el presidente del Gobierno compareciera desde la sede del PSOE y en la sede del PP para ejercer su derecho a voto en las primarias del partido y calificó a Sánchez de “cinico y mentiroso compulsivo.

“La tesis que se ha creado de que ‘sí, somos unos chorizos, unos trincones y unos ladrones, pero al menos no gobierna la derecha’, da bastante pena y vergüenza y además va contra un principio fundamental de democracia que es la alternancia política”, afirmó.

También criticó la ‘popular’ que Sánchez haya asegurado que “cree en la presunción de inocencia de Santos Cerdán y que eso de los dos votos de la militancia que hay que probarlo”, ya que “está desmintiendo lo que ha dicho la propia UCO y ha dicho que los corruptos son los demás, intentando circunscribir lo que ha pasado al PSOE, cuando ha pasado en el Gobierno de España”.

“Tenemos un Gobierno de España que ha amañado contratos para que se lo llevaran crudo y que ha gastado el dinero que tenía que ir para la ELA a contratar prostitutas”, lamentó Muñoz, al tiempo que recordó que quienes lo hicieron “no eran unos afiliados que pasaban por allí”, sino que “eran las personas que desde hace diez años iban con el presidente en ese coche con el que Sánchez comenzó su andadura por las primarias”.

Además, después de que Pedro Sánchez dijera que le “repugnan” las conversaciones de Koldo, Cerdán y Ábalos hablando del Gobierno, la vicesecretaria nacional de Sanidad y Educación del PP puso de relieve que él “llamaba pájara a su ministra de Defensa”. “Me gustaría a mí saber cómo eran esas conversaciones en ellos tres en el Peugeot, porque seguro que eran muy edificantes”, añadió.

La ‘popular’ quiso puntualizar que lo ocurrido, tiene un nombre recogido en el ordenamiento jurídico, como es la ‘culpa en vigilando’, de manera que “cuando colocas a alguien y esa persona se corrompe, tú tienes la culpa por no haberle vigilado”. Así, insistió en que Pedro Sánchez “tenía que haber vigilado a su ministro de Transportes, José Luis Ávalos, que es el Ministerio que más dinero lleva y también a sus secretarios de Organización”.

En este sentido, hizo referencia a unas palabras que pronunció el ministro Óscar Puente cuando se conoció la imputación de Koldo y el PSOE le pedía a Ábalos que dejase el escaño y que dejase de ser afiliado. “Puente dijo que se pedía esa dimisión por culpa in vigilando y yo le exijo a Pedro Sánchez que dimita, porque el mejor de los casos no lo sabía y tiene que dimir por inútil y en el peor de los casos lo tapó o ha participado de ello”, aseveró, convencida de que “todavía queda mucha por información por salir” y de que “lo que ha dejado en ‘shock’ al PSOE no es la información del informe de la UCO, sino saber que Koldo les grababa”.

Moción de censura

A pesar de toda esa forma de gobernar “deleznable” el presidente del Gobierno, en la que “ha habido corrupción en su Gobierno”, la presidenta el PP se mostró en contra de “darle ni un solo soplo de aire al señor Pedro Sánchez”, después de que este le pidiera hoy al Partido Popular que presente una moción de censura.

Como afiliada y como diputada nacional, Ester Muñoz avanzó que no le dará “ni un solo respiro” a Pedro Sánchez con su voto, consciente de que el PP “no cuenta con una mayoría para gobernar”, de forma que “una moción de censura sin apoyos significaría darle aire”.

Frente a ello, aprovechó la ocasión para pedirle al secretario general del PSOE de León, Javier Alfonso Cendón, que, “como secretario de una agrupación importante y porque además está en el Comité Federal del partido”, le pida a Pedro Sánchez que “convoque elecciones y que le dé la palabra al pueblo español”.

Sobre Feijóo

La presidenta del Partido Popular de León y vicesecretaria nacional de Sanidad y Educación, Ester Muñoz, defendió hoy la figura de Alberto Núñez Feijóo como “el futuro que merece” España frente a un pasado que, “tal y como se ha visto hoy en televisión” está “demacrado y pintado”.

Así lo apuntó este lunes tras ejercer su derecho a voto en las elecciones primarias del partido a nivel nacional, en las que “se está votando al próximo presidente del Gobierno”, tal y como se refirió a Alberto Núñez Feijóo.

Además, puso de relieve que los ‘populares’ leoneses presentaron 680 avales para la candidatura de Alberto Núñez Feijóo, “más que en la anterior convocatoria”, lo que “demuestra claramente que el Partido Popular de esta provincia apoya firmemente Alberto Núñez Feijóo para que sea presidente del Partido Popular, pero sobre todo para que sea presidente del Gobierno de España”.

Por este motivo, la presidenta del PP de León depositó su voto “con mucha ilusión y, sobre todo, con mucha esperanza” después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, diera una diera de prensa “que ha dado bastante vergüenza ajena a la vez que miedo”. “Creímos que nunca veríamos a un presidente del Gobierno hacer lo que ha hecho él y por eso hoy votamos con más ilusión y con más esperanza que nunca a Alberto Núñez Feijóo, porque necesitamos que llegue a la Presidencia y al Gobierno cuanto antes”, insistió.

Ester Muñoz recordó que la provincia de León llevará al Congreso Nacional del Partido Popular, que se celebrará en Madrid del 4 al 6 de julio, un total de 50 compromisarios, lo que la convierte en “la provincia de Castilla y León que más compromisarios aporta” y hace que vaya a tener “un papel importante y relevante” en un Congreso que “decidirá la organización interna de los próximos cuatro años y cuál es la política”.

Una cita en la que se votará la ponencia política que servirá para “darle una alternativa de Gobierno a todos los españoles” y que sepan que “otra forma de gobernar es posible, en la que se asume responsabilidades y en la que haya un presidente en cuyo Gobierno no haya corrupción, que no intente escurrir el bulto y que no eche la culpa a los demás”. “Yo creo que esa España es posible y que esa España solamente es posible de la mano del presidente Feijóo”, aseveró.