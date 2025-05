Diez, reelegido líder del PSOE de León: “Cada día tengo más ganas y más ilusión; no estoy cansado, todo lo contrario”

José Antonio Diez, alcalde de León, ha sido reelegido este jueves por aclamación como secretario general de la Agrupación Local del PSOE, la más numerosa de Castilla y León.

Y lo ha hecho dejando claro que sigue con fuerzas: “No estoy cansado; todo lo contrario, cada día tengo más ganas y más ilusión”.

Asegura que seguirá al frente mientras conserve el respaldo de la ciudadanía y de la militancia. “El día que no tenga ganas o que vea que los militantes creen que ya no soy la persona adecuada, no tendré problema en dar un paso atrás”, dijo tras la votación.

Con tono sereno pero decidido, el socialista se mostró “contento y satisfecho” de superar esta nueva etapa interna del partido, y renovó su compromiso con la ciudad: “Voy a seguir escuchando a los leoneses, trabajando por transformar León y buscando oportunidades que nos den futuro”.

Uno de los ejes que Diez no piensa abandonar es la defensa de la autonomía leonesa. Recordó que su propuesta nació en 2019 dentro de la propia Agrupación Local, donde fue respaldada “prácticamente por unanimidad”. “La mayoría de los leoneses piensan lo mismo. En el partido hay voces que lo van modulando, pero aquí lo tenemos claro”.

Celebración de la asamblea general extraordinaria en la Agrupación Municipal del Partido Socialista de León en la que ha salido reelegido como secretario general, José Antonio Diez Campillo ICAL

Un apoyo cerrado a su gestión

La asamblea también aprobó por unanimidad su gestión al frente de la Secretaría General durante los últimos años, algo que Diez agradeció como “un reconocimiento no solo a mí, sino también al Grupo Municipal”, al que considera inseparable del trabajo orgánico.

Sobre la nueva Ejecutiva, explicó que mantiene casi intacto el equipo anterior, salvo una baja por motivos personales, y que se han sumado entre ocho y nueve personas nuevas.

En total, alrededor de cuarenta nombres que, según dijo, “refuerzan un proyecto sólido y con mucho camino por delante”.