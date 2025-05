El Jesús Nazareno de León procesiona por las calles de Roma en un día histórico arropado por 1.000 leoneses

La imagen del Dulce Nombre de Jesús Nazareno, conocida como El Señor de León, ha recorrido este sábado las calles de Roma en una jornada doblemente histórica para León y su Semana Santa.

La talla, perteneciente a la Escuela Castellana del siglo XVII y de autor desconocido, encabezó la participación española en la Gran Procesión del Jubileo de las Cofradías, celebrada en el marco del Año Jubilar de la Esperanza 2025, en un evento cargado de emoción, solemnidad y devoción popular.

‘Rendir honores’ en la Antigua Roma suponía mostrar respeto a través de ceremonias y rituales. En la Roma del Jubileo, miles de devotos abarrotaron las calles para rendir homenaje al Nazareno leonés, convertido ya en símbolo de la proyección internacional de la Semana Santa de León.

El Nazareno a su paso ante la nave en la que aguardaban 'El Cachorro' de Sevilla y la Esperanza de Málaga para salir a la procesión Ical

La Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno se ha convertido así en una de las tres únicas representantes españolas en este magno evento, junto a las hermandades de Sevilla y Málaga.

Más de 1.000 leoneses, entre cofrades, músicos, familiares y acompañantes, se desplazaron hasta la capital italiana mediante tres autobuses, dos vuelos chárter fletados por la agencia leonesa Viajes Bentravel y medios propios.

De ellos, 360 fueron los braceros que portaron a hombros al Nazareno, organizados en tres turnos de puja de dos horas, acompañados por los sones de la Agrupación Musical del Dulce Nombre.

Desde las 10:30 horas comenzaron los preparativos en la Piazza Celimontana, donde se encontraba la carpa que albergaba la talla. Pasadas las 13:30 horas, el Señor de León salió al exterior con la marcha Cerca de ti como banda sonora.

"Ya está el Señor en calle", se escuchaba entre los murmullos emocionados. El silencio de la ciudad eterna sólo se rompía con aplausos, vítores como "¡Viva León y viva el Nazareno!", y las notas de la música procesional.

El cortejo dio comienzo a las 14:00 horas desde la Piazza Celimontana, avanzando por un itinerario de casi cuatro kilómetros que incluyó via Claudia, via Celio Vibenna, via di S. Gregorio, piazza di Porta Capena, viale Aventino, via del Circo Massimo, via dell’Ara Massima di Ercole, via dei Cerchi y, de nuevo, via Celio Vibenna.

En el camino, el Nazareno leonés fue recibido con un gesto de confraternización por las otras dos imágenes españolas participantes: el Santísimo Cristo de la Expiración, conocido como El Cachorro, obra barroca de Francisco Antonio Ruiz Gijón (1682), perteneciente a la Hermandad sevillana del mismo nombre, y María Santísima de la Esperanza, de la Pontificia y Real Archicofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno del Paso de Málaga, transportada por 270 portadores sobre una monumental base.

Además, formaron parte del cortejo otras representaciones internacionales como la Cruz Patriarcal del siglo XVIII de Mafra (Portugal), el cuadro de Santa Ana de la archicofradía vaticana, dos crucifijos del Priorato Ligur de Génova, Le Devot Christ de Perpignan (Francia), y la Virgen de los Dolores de Enna (Italia).

La presencia del Nazareno de León en Roma marca un momento único para la cofradía, fundada en 1611, ya que se convierte en la única imagen española que ha participado en dos grandes eventos organizados por el Vaticano con presencia de cofradías españolas: el Jubileo de las Cofradías de 2025 y la Jornada Mundial de la Juventud celebrada en Madrid en 2011.

Como antesala al evento, el viernes tuvo lugar una solemne Eucaristía en honor a Nuestro Padre Jesús Nazareno de León en la Basílica de Sant’Andrea della Valle. Tras la misa, la cantante Diana Navarro interpretó una emotiva pieza dedicada a la imagen leonesa durante su exposición al culto.

El desfile culminará en torno a las 17:00 horas, cuando todas las imágenes alcancen los puntos clave del recorrido. La participación de la Cofradía leonesa en este Jubileo marca un hito en su historia y consolida la proyección internacional de la Semana Santa de León.

León refuerza su colaboración con la FAO en sostenibilidad y alimentación

Además, el alcalde de León, José Antonio Diez, ha sido recibido este viernes en la sede central de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en Roma, en un encuentro que ha servido para oficializar la colaboración de la ciudad con esta entidad internacional, con la que trabaja desde hace varios años en materia de sostenibilidad y alimentación.

La visita a la FAO se enmarca dentro de la agenda institucional que el alcalde desarrolla en Roma con motivo del Jubileo de las Cofradías. Durante la reunión, Diez ha mantenido encuentros con responsables de dos de los programas en los que León participa: la iniciativa Ciudades Verdes, en la que la ciudad está implicada desde hace tres años, y el Programa de Alimentación, en el que comenzó a cooperar en 2019.

El alcalde de León, José Antonio Diez, durante su visita a la sede de la FAO en Roma

El alcalde ha destacado la "disponibilidad" del Ayuntamiento de León para seguir abriendo nuevas vías de colaboración con la FAO. En ese sentido, planteó la posibilidad de que León participe activamente en algunas de las campañas o actividades desarrolladas por la organización, especialmente como socio colaborador en el marco de las Ciudades Verdes.

Además, Diez propuso que la ciudad pueda contribuir a la difusión del Sistema Importante del Patrimonio Agrícola Mundial (SIPAM) de la montaña leonesa, apoyando campañas de promoción y concienciación. "León, como capital de la provincia del SIPAM montaña leonesa podría igualmente apoyar y cooperar en las campañas de difusión de este espacio protegido y valorado", expresó.

Como parte del compromiso institucional, el regidor ofreció a la FAO diferentes canales municipales de comunicación para apoyar la divulgación de sus actividades: desde los medios digitales del Ayuntamiento hasta el mobiliario urbano o la posibilidad de albergar exposiciones temáticas en edificios municipales.

En el encuentro participaron también responsables del área de Cambio Climático, Biodiversidad y Medio Ambiente, Piedad Martín, y del programa Ciudades Verdes, Alix Francoise. A ambas, el alcalde trasladó el modelo de desarrollo urbano que León está impulsando.

Diez subrayó que iniciativas como el comercio justo, la lucha contra el desperdicio alimentario, los huertos sociales, el fomento de productos de kilómetro cero en escuelas y residencias municipales, y la distribución de última milla con vehículos no contaminantes "forman parte de un proyecto de ciudad" alineado con los objetivos que promueve la FAO.

"Trabajamos en una ciudad verde con programas que van más allá de la alimentación y el consumo", señaló Diez, quien mencionó también la ampliación de zonas verdes y el uso de autobuses eléctricos en el transporte público. Según el alcalde, esta línea de trabajo representa "una oportunidad excepcional" para visibilizar León como referente en sostenibilidad y al mismo tiempo favorecer la implantación y difusión de los programas de la FAO en España.

"Estimamos que León puede ser una punta de lanza, una ciudad milenaria adaptada al futuro sostenible y un banco de pruebas perfecto para el proyecto Ciudades Verdes", añadió.

"Reconoce a la Semana Santa leonesa y el prestigio de su imaginería"

Además, José Antonio Diez, se mostró hoy convencido de que la Gran Procesión celebrada este sábado en Roma con motivo del Jubileo de las Cofradías, en la que participa el Dulce Nombre de Jesús Nazareno con su paso titular, "es un reconocimiento a la Semana Santa leonesa y al buen hacer y el prestigio que tiene su imaginería".

Por este motivo, Diez se mostró "muy orgulloso" de que la Santa Sede "haya permitido a León participar en la Magna Procesión del Jubileo de las Cofradías", lo que permitirá "mostrar el mejor y el mayor esplendor de lo que representa y cómo es la Semana Santa leonesa en el mejor escaparate posible", como es "el Circo Máximo".

El regidor leonés quiso agradecer por ello a la Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno, así como que "a los hermanos y a todos aquellos que han participado y colaborado en el traslado, montaje y toda la logística que ha permitido llevar al Nazareno a Roma", así como "a los servicios municipales que también colaboraron en todo lo que ha tenido que ver con la presencia de León en Roma".

José Antonio Diez aprovechó su presencia en Roma desde el jueves para "completar una agenda" que le permitió mantener reuniones con distintos cargos y representantes de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, además de realizar una presentación turística de la ciudad en Roma ante "los más importantes operadores turísticos de la ciudad". También mantuvo reuniones con la Embajada de España ante la Santa Sede y con la Embajada de España en Italia y San Marino.