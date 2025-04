Preocupación por el estado de salud del leonés Frank Cuesta, hospitalizado por la mordedura de una cobra escupidora

Preocupación en estos momentos por el estado de salud del leonés Francisco Javier Cuesta Ramos, más conocido como Frank Cuesta, después de sufrir la mordedura de una cobra escupidora. A raíz del suceso, el naturalista español se encuentra ingresado en un hospital.

Ha sido su amigo y creador de contenido Javi Oliveira quien ha dado la noticia a través de sus redes sociales. Cabe resaltar que recientemente Frank Cuesta anunciaba que dejaba de lado estas plataformas después de reconocer que no se encontraba en un buen estado anímico.

Habitualmente, era el propio Frank Cuesta quien solía informar sobre lo que le ocurría, ya que no es la primera vez que sufre un incidente con alguno de los animales salvajes con los que suele tratar.

Ante su ausencia en redes, ha sido su amigo y creador de contenido quien ha dado la noticia. En su post publicado en su perfil personal, Oliveira dio la información este pasado viernes, 18 de abril, compartiendo unas fotografías de Frank Cuesta en una camilla de hospital.

Es en las imágenes donde se observa al leonés con un hinchazón de los ojos, consecuencia de la mordedura de una cobra escupidora. A las imágenes le acompaña la información de que Frank Cuesta "se encuentra en el hospital en estos momentos tras la mordedura de una cobra escupidora".

Por el momento, casi un día después de trascender la noticia no se conoce exactamente el estado del naturalista. Las reacciones a la noticia, no obstante, no se han hecho esperar y son muchos los que han mandado sus ánimos al leonés.

"Mejórate pronto, Frank. ¡Eres un luchador! Mucho ánimo y abrazo", le señalaba alguno de estos usuarios en el post de Javi Oliveira. Otros se preguntan "por qué le pasan tantas cosas", mientras que otros no ocultan su preocupación por la "racha que lleva".

Y es que este 2025 no ha empezado de la mejor de las maneras para el leonés, quien fue detenido en febrero después de que alguien le denunciase por tener especies salvajes protegidas en su santuario de Tailandia.

Departamento de Parques Nacionales, Vida Silvestre y Especies Vegetales de Tailandia Facebook Los motivos que han llevado a la detención del leonés Frank Cuesta en su santuario de animales de Tailandia

Consecuencia de ello, Frank Cuesta pasó varios días en un calabozo hasta aclarar su situación. A raíz de ello, el leonés reconoció no estar pasando por un buen momento anímicamente, provocando que tomase la decisión de dejar las redes sociales y el santuario.

Su hijo mayor, Zape Cuesta, no obstante, parece estar ahora dispuesto a coger su legado en el santuario de Tailandia, el proyecto personal del leonés más importante. Recientemente se abría su cuenta de YouTube y durante estas semanas ha comenzado a publicar vídeos con los animales que hasta hace poco cuidaba su padre.