El leonés Frank Cuesta tras salir en libertad: "Estoy muy jodido, tengo miedo por mi familia y por los animales"

El conocido presentador leonés Frank Cuesta ha salido en libertad tras ser detenido en Tailandia por presunta posesión ilegal de animales protegidos en su santuario este pasado jueves.

Este sábado, Frank Cuesta ha publicado un video en su cuenta de YouTube, donde explica algunos detalles sobre su detención. El leonés califica sus dos días en la cárcel como "un spa donde he estado haciendo meditación".

Tras la ironía del comentario, Cuesta asegura que su detención es "una movida bastante gorda", y relata como para detenerlo "vinieron casi cuarenta personas con distintos equipos de asaltos".

De vuelta en su refugio de animales declara que "es muy duro ver como ensucian tu casa, se meten en tus cosas y se hayan llevado animales que para ti son tu familia".

Ante esto, el leonés señala que "el santuario está aquí, los animales están aquí, aunque se han llevado varios animales". Una cuestión por la que reflexiona que "no he entendido por qué unos animales y no otros".

En este sentido, asegura que "todos sabemos por qué ha pasado esto, y no hay casualidades", a lo que añade: "están pasando cosas muy raras".

Frank Cuesta detalla que lleva toda su vida intentando hacer algo bueno por los animales, y "parece que ahora ha tocado vamos a destruir a Frank".

Sobre su detención sostiene que esto "va a quedar una gran mancha en Tailandia y en todos lados, como que soy una persona que he estado teniendo animales ilegales".

El leonés concluye asegurando que "no creo en las casualidades, pero si en la gente mala", y por ello, cuando acabe todo el proceso, ya que hay más causas abiertas contra él, afirma que "voy a contar todo".

Finalmente, visiblemente emocionado Cuesta asegura que "estoy muy jodido, es la primera vez que me pasa y me da miedo por mi familia y por los animales".