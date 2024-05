Zapatero: "Si el PP hubiera podido pactar con los nacionalistas, lo habría hecho"

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, aprovechó hoy su visita a la ciudad de León para responder al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, quien ayer dijo que "la amnistía era el acta de defunción del Partido Socialista". Frente a ello, le quiso dejar claro que "la amnistía es el acto defunción de la hipocresía y la mentira del PP, que, si hubiera podido pactar con los nacionalistas, lo habría hecho".

"Ha habido elecciones en Cataluña y el 75 por ciento de los votantes han apostado por partidos que han defendido y aprobado la amnistía, cuando los beneficiarios son todos catalanes y los hechos que dan lugar a la amnistía todos se produjeron en Cataluña", recordó Zapatero, consciente de que Cataluña "quieren concordia, reconciliación y darle el liderazgo a Salvador Illa".

Frente a ello, acusó a los populares de "poco coraje democrático" y se mostró convencido de que "tienen que hablar de Pedro Sánchez porque no tienen nada que decir en Europa, donde han sido desleales". En esta línea, puso de relieve que el PSOE en oposición "jamás ha ido a Europa ni a Bruselas a quejarse, a cizañar y protestar del Gobierno de España". "Patriotas es defender siempre a España, cuando estás en el Gobierno y en la oposición, y no lo eres cuando vas a denunciar al Gobierno de España".

Una Europa a la que el PSOE "ha sido siempre leal" en un momento en que "no solo España necesita a Europa, sino que, por primera vez, Europa necesita a España", ya que es en este país en el que "está el Gobierno más progresista, más avanzado y con mejores resultados económicos y sociales de la Unión Europea". "Sabemos lo que cuesta la democracia, la Unión Europea y su construcción, porque nos ha costado mucho luchar por ello y muchos han quedado en el camino", resaltó José Luis Rodríguez Zapatero, frente a otros que "creen que no costó nada construir a Europa, salir de una dictadura, crear una democracia y tener la inteligencia suficiente para constituir y sumar".

Por este motivo, se mostró convencido de que el 9 de junio "va a ganar la Europa de los derechos, la de la igualdad y solidaridad, la que defiende la paz y la del Partido Socialista Obrero de España", porque "es el mejor partido político de la historia de España".

Un país que, tal y como afirmó, ha dado una "lección de paz" con el reconocimiento del Estado de Palestina, porque "no puede haber un solo ciudadano del mundo que pueda permanecer insensible e impasible ante las matanzas de niños inocentes, bombardeos injustificables y la masacre que se ha producido en Palestina y Gaza por querer eliminar a un pueblo".

"La historia nos enseña que solo con la valentía y con la esperanza que ha supuesto reconocer al Estado de Palestina podemos ver un mundo de paz y de justicia porque este país ama y defiende la paz como muy pocos en el mundo porque tenemos en nuestra piel el sufrimiento de las guerras que llevan siempre al desastre",

En este sentido, puso de relieve la Ley de Memoria Democrática que "lleva a acabo la tarea de devolver la dignidad a los que se la arrebataron exhumando las fosas y permitiendo que los familiares puedan saber dónde están sus seres queridos para poder rendirles un homenaje".

"Esta democracia solo será completa cuando identifique o haya intentado identificar a la última víctima en una fosa común de las que aún tenemos en España", concluyó el ex presidente del Gobierno, para quien "descalificar, insultar y mentir no es ser libres, sino que es ser esclavos del odio".

Leire Pajín "orgullosa" de que Pedro Sánchez reconociera al Estado de Palestina

La candidata al Parlamento Europeo, Iratxe García, la exministra y también candidata, Leire Pajín Campillo Ical

"Estos días hemos visto a la extrema derecha ir a hacerse la foto al lado del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, justo después de uno de los bombardeos más miserables de la historia y esa foto debería haber sido una excusa para que Feijóo rompiera los acuerdos en Castilla y León con un partido miserable". Así de firme se mostró hoy en León la exministra y también candidata socialista a las próximas europeas, Leire Pajín, que se mostró "orgullosa" de que Pedro Sánchez, en un Consejo de Ministros, reconociera al Estado de Palestina, "porque eso supone, una vez más, estar al lado de los que sufren".

Una decisión que, para Pajín, supone "decirle a los más poderosos que ese no es el camino, sembrar esperanza en un territorio donde hoy solo hay muerte y desolación y decir alto y claro que vamos a estar siempre en el lado correcto de la historia".

Leire Pajín también afirmó que José Luis Rodríguez Zapatero, del que afirmó que "enseñó que España debe estar siempre en el lado bueno de la historia" porque, "frente a quienes estos días decían que no hay que enfrentarse a los poderosos y potencias como Estados Unidos", él "supo que España debía estar al lado las personas que gritaban paz y sacar las tropas ante una guerra injusta".

Una Europa para la que la candidata al Parlamento "quiere un sueño de paz" y que desea que "sea capaz de ponerse en el lugar del otro en los peores momentos", algo que "se ha visto en los años de pandemia y crisis económicas y energéticas", cuando "ha sido capaz de responder de manera solidaria, invirtiendo, haciendo que los territorios pudieran modernizarse y sembrando tranquilidad y estabilidad". "Europa sabido entender era el momento de apostar por la ciencia y quiere hacer de la igualdad de género una de sus banderas", celebró.

En este sentido, se mostró satisfecha con el hecho de que el Gobierno de Pedro Sánchez "tiene mucha influencia en Europa". Frente a ello, advirtió que, si a partir del 9 de junio, la extrema derecha tiene mucha fuerza, "estarán en riesgo los valores de libertad y democracia". "Quieren llegar con poder a Bruselas porque lo que quieren hacer es destruirla por dentro", vaticinó.

Por todo ello, la ex ministra y candidata al Parlamento Europeo hizo un llamamiento al "esfuerzo" para "hacerles entender a los más jóvenes que la Europa del futuro solo puede ser la de la paz, la prosperidad, la esperanza, la igualdad de oportunidades y la solidaridad". Asimismo, hizo una advertencia a las mujeres: "Cuando la derecha y la extrema derecha llegan, siempre empiezan por nosotras, pero no podemos permitirnos dar ni un solo paso atrás".

Iratxe García critica a un PP que "se ha arrodillado los pies de Vox"

La candidata al Parlamento Europeo, Iratxe García Campillo Ical

Por su parte, la presidenta del Grupo de los Socialistas Europeos y candidata al Parlamento Europeo, Iratxe García, se mostró convencida de que "la extrema derecha no va a ser mayoría en el Parlamento", pero advirtió que, "el problema es que hay un partido que está dispuesto, si le dan los números, a blanquearles y meterles en las instituciones", ya que "el Partido Popular ha perdido los complejos y se ha arrodillado a los pies de Vox y de la extrema derecha".

Frente a la amenaza de una extrema derecha que tanto "daño ha hecho a la historia del continente y tanto daño está dispuesto a hacer" porque "han dicho que no creen en Europa y quieren estar dentro para destruirlo", el Partido Socialsita "va a decirles que no".

En este sentido, la presidenta del Grupo de los Socialistas Europeos quiso responder a las declaraciones del vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, quien dijo que "se está invitando a las mujeres a entrar en el mercado laboral sin tener en cuenta la natalidad". "A nosotras no nos invita nadie porque es nuestro derecho y nos lo hemos ganado", enfatizó, al tiempo que le preguntó "a qué se refiere cuando hablara de procrear con orden para fomentar la natalidad".

Asimismo, recordó que el pasado 23 de julio "España dijo no a un Gobierno de la ultra derecha" y lo hicieron "mayoritariamente las mujeres", por lo que se mostró convencida de que "el 9 de junio se volverá a decir que no a quienes quieren retroceder, recordar y volver a etapas pasadas y sí a quienes apuestan por el futuro, la esperanza y las oportunidades", porque "el PSOE no entiende la política si no es para cambiar la vida de la gente y de los que más lo necesitan".

Iratxe García hizo en León un repaso a "logros" del Gobierno en "la Europa que salvó vidas", porque, "a pesar de que el PP le llamaba ingenio", gracias al trabajo "España tiene 160.000 millones, la inversión más histórica de la Unión Europea". "Qué diferente de la crisis de los hombres de negro y de los recortes que tanto sufrimiento provocó a la ciudadanía", comentó,

Frente al trabajo del Gobierno de España en Europa, la candidata al Parlamento Europeo aseguró que los ‘populares’ "quieren hablar de todo menos de Europa porque su hoja de servicio en los últimos años es una hoja en blanco en la que no han estado donde tenían que estar". De igual forma, aludió a los "falsos patriotas" que "se colocan la pulsera" pero "son incapaces de ponerse al lado del Gobierno cuando la gente lo necesita" y, en cambio, "ponen piedras en el camino yendo a Bruselas a hablar mal del país".

El 9 de junio solo hay dos opciones: la Europa que avanza, progresa, de igualdad, verde y de oportunidades o la Europa que retrocede y solo siente nostalgia de un pasado muy oscuro del que nos costó mucho salir adelante", concluyó Iratxe García.