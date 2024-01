Cabalgata de Reyes Magos 2024 en León: horario, recorrido y carrozas

Ya está todo listo en la ciudad de León para recibir a los Reyes Magos. Sus Majestades tienen prevista una intensa jornada en la capital leonesa el 5 de enero en la que serán recibidos por la mañana por el alcalde, José Antonio Diez, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de San Marcelo y, ya por la tarde, recorrerán las calles de la ciudad para ver a los niños y niñas leoneses antes de comenzar el reparto de regalos.

Melchor, Gaspar y Baltasar llegarán en tren a la estación de Adif a las 12:00 horas y allí serán recogidos por el tren turístico para realizar un primer recorrido por la ciudad. A las 13:30 horas serán recibidos en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de San Marcelo por el alcalde de León, José Antonio Diez. Allí los niños y niñas que lo deseen podrán entregar sus cartas personalmente a los Reyes Magos.

Gran Cabalgata

Ya por la tarde, a partir de las 18:30 horas, se celebrará la Gran Cabalgata de los Reyes Magos que recorrerá las calles de León. La Cabalgata va a ser mágica este año con las compañías extranjeras Close Act (Países Bajos) y Apus (Reino Unido) que van a hacer las delicias de los más pequeños en un desfile dedicado a los animales que contará la presencia de grandes aves, elefantes y mucho más. La empresa leonesa MásQueGlobos se encargará de la creación de ‘animales de aire’ elaborados con hasta 200 globos cada uno.

Participarán seis carrozas con iluminación y decoración especial que estarán acompañadas, un año más, por el camión escalera de Bomberos Magirus de 1963, un clásico de la flota del parque de bomberos. Este año Sus Majestades se suman a la sostenibilidad con carrozas arrastradas por vehículos eléctricos cedidos por Bernesga Motor.

Está previsto el reparto de más de 100.000 piruletas aptas para celiacos. Participarán unas 250 personas entre actores, figurantes y voluntarios además de los dispositivos de Policía Local, Protección Civil, Bomberos y otros servicios del Ayuntamiento de León.

Recorrido

La Cabalgata saldrá a las 18:30 horas del 5 de enero con el siguiente recorrido: salida desde la avenida Reyes Leoneses (junto al Auditorio), Gran Vía San Marcos, plaza de la Inmaculada, Gran Vía San Marcos, plaza de Santo Domingo, Ordoño II, glorieta Guzmán el Bueno, avda. Palencia y avda. Ingeniero Sáenz de Miera para finalizar en el Parque de Bomberos.

El desfile se abrirá con las aves de la compañía Apus de 3,5 metros de ancho y casi 4 metros de alto que tendrán una gran interacción con el público. A continuación los neerlandeses Close Act presentarán sus Pájaros Azules, también de gran tamaño. El desfile lo completarán otros colectivos como el Club Ritmo en colaboración con Angeli’s Boutique, El Olímpico de León, academias de danza, el Club de Patinaje de Villaquilambre, la Federación de Asociaciones Vecinales ‘Rey Ordoño’ y asociaciones de personas inmigrantes, entre otros.

Consejos y normas de seguridad para seguir la Cabalgata

- El centro de la ciudad estará cortado al tráfico. Evite moverse en vehículo si no es absolutamente necesario o planifique con bastante antelación su desplazamiento.

- No pierda de vista a los menores ni a las personas que estén a su cargo.

- No utilizar paraguas o enseres que puedan dañar a terceros.

- No acercarse a las ruedas de los vehículos.

- No corra por obtener piruletas y otros dulces, se entregarán en mano, hay para todo el público.

- No se cruce entre el desfile.

- No ir detrás de las carrozas, es un evento para verlo desde las aceras y áreas delimitadas.

- Se habilitarán espacios específicos para personas con movilidad reducida en la avenida Ordoño II, cerca del número 20, pregunten al personal de Protección Civil y Policía Local.

- Siga las instrucciones del personal de Protección Civil y Seguridad. Siga las normas y colabore con la organización.

- En caso de emergencia mantenga la calma y avise al personal de Seguridad más próximo.

